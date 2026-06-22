Andreina Fiallo y Fredy Guarín causaron furor al aparecer juntos de nuevo: así confirmaron su reconciliación

Después de varios meses de especulaciones sobre una posible reconciliación, Andreina Fiallo y Fredy Guarín volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras aparecer juntos nuevamente.

La empresaria y el exfutbolista colombiano compartieron una serie de fotografías que no tardaron en generar revuelo entre sus seguidores, quienes interpretaron la publicación como una confirmación de que han decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

El mensaje de Marbelle recordando a Miguel Uribe tras la victoria de Abelardo De La Espriella

La pareja, cuya separación se volvió noticia hace una década en medio de una fuerte polémica mediática relacionada con una presunta infidelidad, sorprendió a más de uno al mostrarse más unidos que nunca durante una velada especial en Miami.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la celebración del cumpleaños de Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García, una de las amistades más cercanas de ambos, según dejaron ver en su publicación.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales se puede ver a Andreina Fiallo y Fredy Guarín disfrutando de una cena junto al máximo goleador histórico de la Selección Colombia y su esposa, reflejando un ambiente de alegría y cercanía.

Para la descripción del post, más allá de confirmar su regreso como pareja, Andreina y Fredy dejaron ver la buena relación que mantienen con Falcao y Lorelei, acompañando su carrusel de fotografías con el mensaje: “Reencuentros que llenan el corazón”.

En cuestión de segundos, tanto los seguidores de la empresaria como del exfutbolista empezaron a reaccionar; mientras algunos aprovecharon la ocasión para felicitarlos por su posible reconciliación, otros no ocultaron su sorpresa al verlos nuevamente juntos después de una separación que, durante años, fue una de las más comentadas en la farándula nacional.

“¿Saben señores lectores qué es lo más hermoso de esta fotografía? Que hay una pareja cuyo centro siempre ha sido Dios y que hay otra pareja restaurada por Dios 🙌 toda la gloria sea para él 🙌🏻🙏🏻“; ”la foto esperada por media Colombia"; “amo ver cómo Dios está restaurando un hogar que sufrió tanto”; “los que conocemos esta pareja desde tiempos inmemoriales, sabemos lo que significa esta foto”, dicen algunos comentarios.

Piter Albeiro se pronunció tras triunfo de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta y tiró pulla: “Un país que no se arrodilló”

Además, no pasó desapercibida la reacción de Lorelei, quien avivó los rumores de la reconciliación con el comentario “ayy, los queremos, viva el amor”, junto con un emoji de corazón rojo.

Por su parte, Falcao escribió: “No resisto tanta alegría”; mientras que Fredy Guarín agregó en la sección de comentarios: “Dios es demasiado bueno, i love”.