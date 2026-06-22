Piter Albeiro se pronunció tras triunfo de Abelardo De La Espriella en segunda vuelta y tiró pulla: “Un país que no se arrodilló”

La jornada electoral del 21 de junio de 2026 dejó como resultado la victoria de Abelardo De La Espriella, quien, de acuerdo con los datos del preconteo, se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras obtener cerca de 13 millones de votos.

Piter Albeiro no se quedó callado e hizo duro comentario tras la victoria de Abelardo De La Espriella: “Llena de traidores”

Durante la elección, millones de ciudadanos acudieron a las urnas para respaldar a los distintos aspirantes a la Presidencia de la República, ejerciendo su derecho al voto en una de las contiendas más seguidas de los últimos años.

Una vez se conocieron los resultados preliminares, diversas figuras públicas reaccionaron a través de redes sociales. Mientras algunos celebraron abiertamente el triunfo del candidato identificado con la derecha colombiana, compartiendo fotografías, videos y mensajes de entusiasmo, otros optaron por la prudencia y recordaron la importancia de esperar los resultados definitivos de los escrutinios.

Entre quienes se pronunciaron estuvo el humorista Piter Albeiro, quien ha expresado en diferentes ocasiones su respaldo a De La Espriella. El comediante manifestó su satisfacción por el resultado electoral y aseguró sentirse contento con la noticia. Sin embargo, también dejó entrever que existía una situación particular que le impedía celebrar plenamente este momento, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre los motivos detrás de esa reflexión.

Aunque al inicio se mostró molesto por el comportamiento de la costa de no apoyar al abogado en las votaciones, decidió arrancar la semana con un semblante distinto, emocionándose por lo que había ocurrido el pasado domingo.

Piter Albeiro lanzó un nuevo post en la mañana del 22 de junio, indicando la felicidad que sentía al despertar y saber la suma de votos que alcanzó De La Espriella en la contienda electoral.

Allí puntualizó la alegría que inundaba a muchas personas por saber que el 7 de agosto arrancaría un cambio en el país, centrándose en esa “reconstrucción” que muchos anhelaban tras el gobierno Petro.

“Hoy nos despertamos felices con la esperanza que el 7 de agosto inicia la reconstrucción de nuestro país, un país para todos”, escribió en un post de su cuenta de X.

“Like si hoy te sientes orgulloso de ser COLOMBIANO, un país que no se arrodilló a los delincuentes”, agregó en otro mensaje de aquel perfil.