Este 21 de junio de 2026 fue la fecha decisiva para que millones de colombianos salieran a las urnas y votaran por su candidato favorito, esperando que ocupara el puesto de presidente por los siguientes cuatro años.

🔴 EN VIVO: Colombia eligió a su nuevo presidente. Resultados de la segunda vuelta

En medio del preconteo, Colombia decidió que Abelardo De La Espriella ganara esta contienda electoral, llevándose 12.931.544, equivalente al 49,65 %. Por su parte, Iván Cepeda recibió el apoyo del 48,71 %, con 12.684.994.

Tras revelarse el resultado, figuras públicas y rostros famosos de la farándula nacional quisieron pronunciarse a través de redes sociales, expresando su emoción y felicidad por el triunfo del ‘Tigre’ en este 2026.

Uno de los que alzó su voz fue José Gaviria, exjurado de Factor X, quien no dudó en plasmar su felicidad al ver que Colombia regresaba a un gobierno de derecha, alejado de lo que fue el mandato de Gustavo Petro.

El productor indicó que había sido una buena campaña, además de que salvarían al país, viendo a todos unidos en esta nueva etapa que arrancaba.

“Señor Presidente De La Espriella. ¡Qué logro! ¡Qué trabajo! ¡Qué campaña! Señor vicepresidente Restrepo. Qué gusto llamarlos así! A salvar a Colombia. ¡Aquí estamos todos!“, escribió en su post de la cuenta de X.

Marbelle reaccionó a victoria de Abelardo De La Espriella

De acuerdo con lo que se observó, Marbelle fue otra de las celebridades que se pronunció en redes sociales, asegurando que estaba muy feliz por la noticia de este triunfo del abogado.

La cantante, fiel a su inclinación política, citó una famosa frase que ha rodeado al país, haciendo alusión a lo que vendría de ahora en adelante.

“Colombia tierra querida”, escribió, agregando varias banderas de Colombia. Este post llegó a más de mil reacciones positivas, además de muchos comentarios de seguidores y detractores.