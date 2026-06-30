El gesto de Sara Uribe que llamó la atención después de la reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Mientras Fredy Guarín y Andreina Fiallo celebran públicamente el regreso de su relación después de varios años separados, una publicación de Sara Uribe llamó la atención en redes sociales y abrió nuevamente la conversación entre quienes siguen de cerca la vida personal de los famosos.

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La presentadora, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió una serie de videos y fotografías de un reciente viaje familiar, en el que disfrutó de algunos momentos con su hijo Jacobo, su hijo con el exfutbolista.

Sin embargo, la descripción de su post terminó generando interpretaciones luego de que muchos internautas analizaran el mensaje que decidió publicar.

Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Desde hace algunos días, Fredy Guarín y Andreina Fiallo confirmaron que retomaron su relación sentimental tras casi una década de haberse separado. Desde entonces, las muestras de afecto en redes no han pasado desapercibidas y han despertado múltiples reacciones entre seguidores que recuerdan la historia que ambos compartieron antes de que formara una familia con Sara.

En los videos publicados por la presentadora, se le observa disfrutando de un entorno natural donde pasó parte del día entre ríos y paisajes. En varias escenas aparece junto a su hijo, incluso en un momento particularmente comentado donde se le ve abrazándolo mientras ambos disfrutan del lugar.

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Sin embargo, el instante que más comentarios generó fue otro: Sara aparece dentro del agua mientras una persona simula una especie de “bautizo”, sujetándola de la nariz antes de sumergirla en el río.

La escena fue acompañada por un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre usuarios que lo interpretaron como una posible indirecta relacionada con el momento sentimental que atraviesa Fredy Guarín.

“Yo sí creo que me voy a tener que hacer otra limpia… porque de pronto esta no funcionó, pero aquí sigo, más viva que un berraco”, escribió en la descripción.

No obstante, después, cambió completamente el enfoque para hablar del lugar que visitó y convertir el contenido en una invitación al descanso y al turismo local.

“Si usted también quiere cambiar de aire, desconectarse y recargar energías, lo invito a venir a los chorros de Tapartó. Venga, disfrute este parche tan espectacular. Y vea, mi amor… para gozarse un río así de rico, hay que tener el privilegio de haber nacido en una tierra como esta”, anotó.

Aun así, una gran cantidad de personas afirman que todo se trataría de una indirecta a su ex, teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado a su reconciliación a través de los medios de comunicación y páginas dedicadas al entretenimiento.