Álvaro Uribe Vélez envió mensaje a Sara Uribe por inesperado tema con Paloma Valencia: dejó foto de evidencia

Sara Uribe volvió a ganarse el cariño del público tras su paso por La casa de los famosos Colombia, donde destacó por su espontaneidad, comentarios y ocurrencias. Aunque su permanencia en la competencia fue breve, su paso dejó huella, lo que le permitió mantenerse vigente en espacios como Qué hay pa’ dañar.

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Luego de regresar con mayor presencia en medios y sumarse a este tipo de formatos, la paisa se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a varias entrevistas recientes. Más allá de su participación en proyectos televisivos, la atención se centró en algunas opiniones que expresó sobre temas políticos, las cuales generaron diversas reacciones entre sus seguidores.

Tras sus declaraciones, donde contó por quién votaría en las elecciones presidenciales, Sara Uribe apareció en compañía de Paloma Valencia y reafirmó que su voto sería por ella, descartando el apoyo a Abelardo de la Espriella.

Ante esto, Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde enmarcó el agradecimiento que sentía por la presentadora al apoyar la campaña de la candidata del Centro Democrático.

El expresidente aseguró que se sentía honrado de que todo se diera de esta manera, contando con el respaldo de figuras como ella.

“Muy honrados de saludarlos y estamos muy agradecidos de su gran apoyo a Paloma”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Cabe destacar que, de acuerdo con lo que se conoció, Sara Uribe fue invitada al espacio Desnúdate con Eva, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida.

Uno de los temas que más llamó la atención surgió cuando se refirió a las próximas elecciones presidenciales de 2026. Durante la conversación, la presentadora reveló que su intención sería apoyar a Paloma Valencia, aunque también manifestó afinidad con Abelardo de la Espriella, a quien no descartó respaldar.

Sus declaraciones generaron reacciones entre seguidores, al tratarse de una postura política expresada de manera directa en un espacio público.

“Mira que yo quiero a Paloma. Me voy mucho por Abelardo o por Paloma. Estoy mirando las fórmulas ahora. Me encantaría ver que se pudieran unir”, dijo.

“Es descomplicado, es una persona que dice ser del centro, no está ni para allí ni para acá. Su historia, como nos cuenta, que la hipoteca de la casa, que no sé qué. O sea, como que alguien también que se la sueña y se la guerreé por nuestro país”, aseguró en aquella charla.