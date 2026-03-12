Fredy Guarín apareció con Andreina Fiallo, su exesposa, en inesperada foto y dejó contundente mensaje: “Tenía un problema”

El nombre de Fredy Guarín volvió a aparecer en las conversaciones de redes sociales en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años.

El exjugador ha estado en el centro de diversas polémicas ampliamente comentadas por los usuarios, muchas de ellas relacionadas con aspectos de su vida personal y sentimental.

Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

En sus inicios, el deportista alcanzó gran reconocimiento gracias a su talento dentro del campo de juego, lo que le permitió construir una destacada trayectoria en clubes tanto de Colombia como del exterior. Sin embargo, desde hace un tiempo se encuentra alejado de la actividad profesional.

Su último paso por el fútbol se dio en 2021, cuando vistió la camiseta de Millonarios FC, en una etapa breve que marcó el cierre de su carrera en las canchas.

Con el paso del tiempo, el interés del público en torno a Fredy Guarín comenzó a trasladarse más hacia su vida privada que hacia su faceta deportiva. Su situación sentimental y algunos episodios personales despertaron la curiosidad de los seguidores, quienes han seguido de cerca cada una de sus apariciones o mensajes en redes sociales.

Ese interés volvió a hacerse evidente recientemente, luego de que el exfutbolista realizara una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Según se apreció, el famoso compartió una foto en compañía de sus hijos y de Andreina Fiallo, su exesposa, con quien se creía que no había buena relación.

De acuerdo con lo que se observó, Fredy Guarín reapareció con una publicación bastante emotiva, reflexionando sobre el perdón y los procesos personales que se llevaban tras cometer errores en el pasado. El exfutbolista no dudó en mostrar cómo estaba todo con sus seres queridos, posando con ellos en un espacio muy especial.

La figura del deporte colombiano celebró los 15 años de su hija Danna, realizando una fiesta en la que brindaron, se acompañaron y festejaron un año más de vida de la joven. Todos aparecen en la postal, abrazándose y sonriendo, mientras hay luces y música de fondo.

“Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas. Aunque no convivimos juntos, siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad. Espero les sirva como testimonio”, escribió.

Estas palabras despertaron opiniones en los seguidores, quienes aplaudieron la manera en la que se reconocieron temas de antes y se superaron para lograr un equilibrio y comunicación.