Revelan los millonarios objetos que le robaron al exfutbolista Fredy Guarín en su finca: “Joyas y una gruesa suma de dinero”

Luego de varias horas de haberse reportado el robo en una de las fincas del exjugador de fútbol, Fredy Guarín, en zona rural de Rionegro, Antioquia, la Policía empezó a revelar detalles de lo hurtado al exdeportista.

De acuerdo con el informe oficial conocido por SEMANA, el robo ocurrió este martes hacia las 12:30 de la tarde en el predio ubicado en la vereda Cabeceras, sector El Hoyito.

De acuerdo con las primeras indagaciones, “varios sujetos habrían ingresado de manera violenta a la propiedad del exfutbolista de la Selección Colombia, donde intimidaron y agredieron físicamente al cuidador del inmueble, a quien amordazaron para cometer el hurto”, señaló la Policía en un corto comunicado.

Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

Las autoridades también indicaron que “una vez alertadas las unidades de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, donde se activó el protocolo investigativo, logrando establecer el hurto de joyas, elementos conmemorativos deportivos, una arma de fuego y dinero en efectivo, por un valor aproximado de 370 millones de pesos”.

Para dar con el paradero de los asaltantes, la Policía dispuso un equipo en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal Sijí con el fin de adelantar las investigaciones necesarias: “Se vienen desarrollando labores de inspección técnica, recolección de información, análisis de cámaras, entrevistas y verificación de rutas de escape, con el fin de dar con el paradero de los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad judicial”.

Así fue el robo

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, fue revelado por el mismo exjugador de la Selección Colombia a través de un video en el que relató detalles de lo ocurrido y expresó su preocupación por el estado de salud de uno de sus trabajadores.

De acuerdo con el testimonio de Guarín, el asalto se produjo mientras se encontraba fuera de la ciudad disfrutando de unas vacaciones familiares. “Me encontraba de vacaciones con mis hijos, estábamos en la ciudad de Cartagena y anoche me entró una llamada de los trabajadores de la finca y me dicen que se nos metieron. Obviamente que el susto fue tremendo, gracias Dios, ellos están bien y yo no estaba aquí en la casa”, afirmó visiblemente afectado por la situación.

El exfutbolista fue víctima de robo y denunció a través de las redes sociales. Foto: Instagram @fguarin13

Según la información que compartió, habrían sido seis delincuentes los que ingresaron a la propiedad durante la noche y fueron captados por varias cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la finca.

En el video difundido por Guarín se observan algunos clips del momento exacto en el que los ladrones rompen la cerradura de una de las puertas de vidrio de la sala para acceder al lugar.