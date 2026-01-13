Video: Fredy Guarín fue víctima de millonario robo en su finca; los ladrones quedaron grabados

El exfutbolista Fredy Guarín atraviesa un difícil momento luego de ser víctima de un millonario robo en su finca, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, fue revelado por el mismo exjugador de la Selección Colombia a través de un video en el que relató detalles de lo ocurrido y expresó su preocupación por el estado de salud de uno de sus trabajadores.

El famoso exjugador colombiano se mostró preocupado a través de sus redes sociales. Foto: Instagram @fguarin13

De acuerdo con el testimonio de Guarín, el asalto se produjo mientras se encontraba fuera de la ciudad disfrutando de unas vacaciones familiares.

“Me encontraba de vacaciones con mis hijos, estábamos en la ciudad de Cartagena y anoche me entró una llamada de los trabajadores de la finca y me dicen que se nos metieron. Obviamente que el susto fue tremendo, gracias Dios, ellos están bien y yo no estaba aquí en la casa”, afirmó visiblemente afectado por la situación.

Según la información que compartió, habrían sido seis delincuentes los que ingresaron a la propiedad durante la noche y fueron captados por varias cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la finca.

En el video difundido por Guarín se observan algunos clips del momento exacto en el que los ladrones rompen la cerradura de una de las puertas de vidrio de la sala para acceder al lugar.

Tras conocer lo sucedido, el exfutbolista tomó la decisión de regresar de inmediato a Antioquia. Al llegar a la finca, el panorama que encontró fue desolador, pues la totalidad de las habitaciones estaban destrozadas, los cuadros estaban rotos y se percató de la ausencia de una gran cantidad de objetos de valor.

Uno de los aspectos que más preocupa a Guarín es la condición de uno de los mayordomos, quien resultó gravemente herido tras ser agredido por los delincuentes.

“Es triste y frustrante (...) Uno de los mayordomos está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. En este momento se encuentra en el hospital, está estable, pero está muy golpeado, muy golpeado”, expresó.

El exjugador de la Selección Colombia también confirmó que la Sijín y la Policía Nacional ya asumieron el caso y adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del robo.

A pesar de lo ocurrido, Guarín destacó la importancia de que la situación no se haya salido de control:

“Gloria a Dios que no estaba aquí y que no pasó nada mayores, en el sentido que estamos vivos y acá seguimos, el resto es material. Es doloroso porque a uno no le han regalado las cosas y es frustrante uno llegar a ver su hogar así, su casa, uno se siente impotente”, señaló.