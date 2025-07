Sara Uribe reaccionó a la nueva pareja de Fredy Guarín y generó polémica en redes sociales

View this post on Instagram

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia. Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad”, escribió.