Sara Uribe destapó drástica decisión que tomó tras relación amorosa con Fredy Guarín: “Ya aprendí”

A pesar de que han surgido especulaciones y rumores, la paisa ha conservado el silencio y no se ha pronunciado al respecto, dejando en evidencia la posición que tomó en el escenario digital.

Sara Uribe, de manera contundente, confesó que sí había llevado más noviazgos desde que todo con el exjugador terminó. No obstante, fue enfática en que había tomado una drástica decisión a raíz de dicha historia, pues no le gustaba ya estar expuesta a miradas de terceros.

“ Sí, pero ya aprendí a no mostrar a nadie en redes sociales ”, escribió en su perfil.

Estas palabras hicieron que varios internautas reaccionaran, señalando que era muy atractiva y tenía sus motivos para no abrirse de la misma forma que lo hizo en el pasado.

“Cuando no son millonarios o muy famosos, los dejan en el anonimato”; “Ella me cae superbién, es buena persona. Su único error fue ese, pero ella me encanta”; “Ella es muy linda y debe ser millonario para tenerlo oculto”; “Es hermosa”; “Aprendió la lección”, entre otras opiniones.