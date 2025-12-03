Suscribirse

Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

La presentadora compartió una fotografía con su hijo y despertó comentarios.

3 de diciembre de 2025, 10:24 p. m.
Sara Uribe
Sara Uribe fue foco de reacciones por 'post' en redes sociales | Foto: Foto: Instagram @sara_uribe

Con el paso del tiempo, Sara Uribe ha adoptado una actitud mucho más abierta y transparente en sus redes sociales, permitiéndose compartir aspectos íntimos de la etapa emocional que enfrentó tras su separación de Fredy Guarín. La modelo decidió hablar de esos momentos reservados, revelando lo difícil que fue atravesar la ruptura mientras llevaba adelante su rol de madre.

En medio de este camino, la presentadora logró generar una conexión especial con su comunidad digital al mostrar la relación tan cercana que mantiene con su hijo, Jacobo. Juntos han atravesado situaciones de todo tipo, fortaleciendo un lazo que ha conmovido e inspirado a quienes siguen de cerca su historia.

Sin embargo, recientemente, Sara Uribe volvió a llamar la atención de los curiosos con una inesperada publicación que realizó, la cual hacía referencia a Fredy Guarín, su expareja.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de TikTok de la presentadora, una fotografía fue el escenario para que ella soltara unas particulares palabras que involucraban al exfutbolista. Con su particular estilo, la paisa reafirmó lo feliz que era con su hijo, el cual era el centro de su realidad.

Sara Uribe, que ha hablado sobre su hijo, subió una instantánea al perfil, posando abrazada junto a Jacobo, mientras acompañaba esto con un pequeño texto. Allí apuntó cuánto su vida se transformó desde que se convirtió en mamá, dándole un giro a todo por su hijo.

Menos mal le creí todas las mentiras a tu papá, porque no sé qué sería de mi vida sin ti”, escribió.

Sara Uribe soltó comentario que involucraría a Fredy Guarín
Sara Uribe soltó comentario que involucraría a Fredy Guarín | Foto: TikTok Sarauribetv

Esta postal, que fue tomada en un paseo que dieron en yate por una isla del Caribe, no demoró en ser foco de reacciones de los curiosos, quienes aseguraron que era una indirecta en contra de Fredy Guarín. Muchos apoyaron la afirmación de la famosa, mientras que otros reprocharon su posición acerca del padre del niño.

