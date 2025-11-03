Suscribirse

Sara Uribe se destapó sobre su soltería y explicó por qué no escoge pareja a la ligera: “Por decisión y no por necesidad”

La famosa presentadora habló de su vida sentimental y respondió a varias dudas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de noviembre de 2025, 11:17 p. m.
Sara Uribe
Sara Uribe, modelo e influencer colombiana. | Foto: Instagram: @sara_uribe

Sara Uribe se convirtió en una de las presentadoras y modelos más reconocidas en el país.

El interés de sus seguidores en todos estos años no ha sido solo por su trabajo, sino también por su vida personal, sobre todo por la amorosa.

Sara Uribe habló de su pasado amoroso con Freddy Guarín
Sara Uribe habló de su pasado amoroso con Freddy Guarín. | Foto: YouTube Vos Podés

La presentadora tuvo una relación bastante mediática que acabó con el jugador de fútbol Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

A raíz de esto, sus seguidores se muestran bastante interesados en saber si Sara ya tiene nueva pareja o si sigue disfrutando de su soltería.

Contexto: Sara Uribe reaccionó a la nueva pareja de Fredy Guarín y generó polémica en redes sociales

Recientemente, la presentadora abrió una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram y allí, varios de sus seguidores le preguntaron por su vida amorosa, para conocer la razón por la que sigue soltera.

“Hola Sarita, tengo muchas ganas de saber cómo una mamacita no tiene pareja, cómo es posible”, le preguntó un usuario.

Ante esto, Sara fue muy sincera y con franqueza respondió que luego de todo lo que ha vivido, sus estándares para tener una relación amorosa en este momento de su vida, se han elevado demasiado, y no ha llegado quien ella considere apropiado.

“Es difícil este tema. Ya no me gusta lo de antes. Me volví más exclusiva. Es más difícil encontrar a alguien y que vibremos juntos. Igual sola estoy bien y si llega alguien, que llegue el indicado por decisión y no por necesidad”, respondió la famosa presentadora.

También en el tema de la vida sentimental, una seguidora le pidió un consejo acerca de cómo tomar distancia de una persona que es infiel por naturaleza.

“Entendiendo qué es lo que quieres tú. Si tú estás bien con eso, continua así. Si no, recuerda que no puedes cambiar a nadie. Nadie cambia su esencia”, añadió en sus respuestas con total franqueza.

Contexto: Hijo de Freddy Guarín rompió el silencio y arremetió contra Sara Uribe por detalle del pasado: “Nunca nos pidieron perdón”

De igual forma, otra pregunta también relacionada con este tema llegó a su Instagram: “¿Cómo lograste soltar para renacer de nuevo?“, escribió otra persona.

Para esta respuesta, Uribe continuó con la misma sinceridad que la caracteriza: “Obligada. Porque soltar siempre va a doler, pero hay veces que no queda otra opción”.

Sara Uribe habló de su vida sentimental en sus redes sociales.
Sara Uribe habló de su vida sentimental en sus redes sociales. | Foto: Instagram: @sara_uribe

Hace algún tiempo, Sara Uribe también a través de la misma dinámica, recibió la pregunta de si además del papá de su hijo, había tenido más parejas, relaciones sentimentales, y aunque ella no ha dado a conocer ninguna públicamente, afirmó que sí, pero que de su relación anterior, le quedó la lección de que no todo hay que mostrarlo. “Sí, pero ya aprendí a no mostrar a nadie en redes sociales”, respondió.

