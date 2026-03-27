Rosalía se enfermó en tarima y se vio obligada a cancelar un concierto; pidió disculpas en el escenario: “Me siento fatal”

Arrasando con su ‘Lux Tour’ por Europa, que hasta ahora ha tenido paradas en Lyon, París y Zurich, y que aterrizará en el Movistar Arena de Madrid los próximos 30 de marzo, 1,3, y 4 de abril, Rosalía sufrió un doloroso e inesperado problema durante su último concierto el pasado miércoles en Milán.

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Luego de subirse al escenario del Assago Forum ante más de 15.000 personas para intentar dar una vez más lo mejor de sí misma, la cantante catalana se llevó las manos al abdomen y, en un perfecto inglés y conteniendo las lágrimas a duras penas, explicó:

“Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar”, dijo.

Rosalía tuvo que cancelar un concierto debido a males de salud

Las palabras que dio fueron un presagio que se cumplió minutos después cuando, con gestos de dolor, la cantante tuvo que anunciar mostrándose muy desolada la suspensión del concierto:

Rosalía vivió tremendo susto en plena entrevista; video captó su reacción al percatarse de detalle: “¿Qué?”

“Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal”, dijo, disculpándose así con sus fans italianos.

Además, reconoció que: “he intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo”.

En el mismo escenario, la famosa cantante intérprete de temas como La perla, Reliquia, Con altura, Despechá, habló con sinceridad sobre sus síntomas y lo que había estado presentando:

“He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo”, reveló antes de abandonar el escenario.

Justo en ese momento, Rosalía hizo una promesa a todos sus fanáticos asistentes de su concierto afirmando que volverá para dar un show digno para ellos, para que disfruten sus canciones al máximo.

A través de la red social X se dio a conocer que el vocal coach de la cantante se enteró de primera mano lo mal que ella se encontraba y se encargó de, en en comentario, pedir comprensión y empatía, ya que los cantantes son humanos también, más no máquinas.

“Hace un rato estaba hablando por FaceTime con Rosalía, ¡Así que sé de primera mano lo mal que se encontraba! ¡Me sorprende que haya conseguido siquiera subir al escenario! Estaba decidida a no cancelar el concierto y yo estaba aterrorizado pensando que se desmayaría, se caería y se haría daño. Llevo más de 10 años trabajando con ella y nunca la había visto cancelar un concierto, así que ya se pueden imaginar lo mal que estaba. Por favor, recuerden que los artistas son humanos y que hay momentos en los que simplemente están demasiado enfermos para continuar, por mucho que lo deseen”, escribió.