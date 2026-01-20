Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

El 2026 se proyecta como uno de los años más prometedores para la música en vivo en Colombia. Con una agenda que comienza a desarrollarse desde los primeros meses del año, el país reafirma su lugar como una parada estratégica dentro de las grandes giras internacionales por la capacidad de convocatoria de público y por el nivel de profesionalización que ha alcanzado la industria del entretenimiento. La diversidad de artistas, géneros y formatos confirma que Colombia dejó de ser un mercado emergente para convertirse en una plaza prioritaria en el circuito global de conciertos.

El calendario arranca con fuerza en enero, un mes que durante años fue considerado de transición y que hoy se posiciona como de temporada alta. Bad Bunny abrirá el año con tres fechas consecutivas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, los días 23, 24 y 25 de enero, una apuesta que evidencia la dimensión que han alcanzado los conciertos del llamado género urbano en el país. A estas presentaciones se suma la llegada a Bogotá de bandas de rock como My Chemical Romance y Avenged Sevenfold, demostrando que el público colombiano responde con la misma intensidad tanto a los fenómenos globales del pop como a propuestas de culto con trayectorias consolidadas.

Febrero mantiene el pulso alto y concentra buena parte de la oferta en escenarios cerrados de gran formato. Artistas como Doja Cat y Kali Uchis lideran una agenda que combina pop, urbano y nuevas corrientes musicales, mientras que propuestas electrónicas y espectáculos híbridos amplían el espectro de públicos. Esta diversidad responde a un mercado cada vez más activo y exigente. Como lo explica Luz Ángela Castro, directora general de OCESA Colombia, “el sector del entretenimiento en vivo se consolidó como un motor económico y cultural del país”, una afirmación que se sustenta en la continuidad de eventos y en la capacidad del público para sostener una programación intensa a lo largo del año.

Desde el Movistar Arena, Valeria Valero destaca que en 2026 hay más de 100 eventos confirmados y una operación diseñada para sostener una agenda exigente. Foto: Cortesía Movistar Arena

La dinámica se amplifica en marzo con el Festival Estéreo Picnic, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina, que vuelve a convertir a Bogotá en un punto de atracción para miles de asistentes nacionales e internacionales. Más allá del cartel, el festival se ha transformado en un reflejo del ecosistema cultural del país y de su impacto en el turismo. De hecho, más del 30 % de los asistentes a grandes conciertos provienen de fuera de la ciudad sede, e incluso de otros países, lo que refuerza el papel de Colombia como destino cultural. “Colombia combina públicos masivos, talento técnico especializado y ciudades con vocación cultural”, señala Castro, al explicar por qué el país es cada vez más atractivo para artistas y promotores internacionales.

La segunda mitad del año sostiene esa solidez con nombres que atraviesan generaciones y estilos. En mayo, Ed Sheeran llegará a Bogotá con uno de los shows pop más esperados del calendario, mientras que en julio Rosalía regresará a la capital como parte de su gira internacional. Octubre marcará el retorno de Iron Maiden, una de las bandas más influyentes del heavy metal, confirmando que Colombia continúa siendo un destino clave tanto para las nuevas estrellas globales como para las giras históricas de largo recorrido. Esta convivencia entre artistas contemporáneos y leyendas de la música refuerza la idea de un mercado plural y en permanente expansión.

Sector en crecimiento

Ese crecimiento no sería posible sin escenarios preparados para responder a la magnitud de la demanda. Desde el Movistar Arena, Valeria Valero destaca que en 2026 hay más de 100 eventos confirmados y una operación diseñada para sostener una agenda exigente. “Hemos fortalecido la infraestructura, la capacidad operativa y los estándares técnicos para responder de manera eficiente a eventos de gran formato y a públicos masivos”. Valero añade que el escenario cuenta con una infraestructura flexible y procesos optimizados que permiten albergar múltiples espectáculos consecutivos sin sacrificar calidad, seguridad ni experiencia para asistentes, artistas y promotores.

El escenario cuenta con una infraestructura flexible y procesos optimizados que permiten albergar múltiples espectáculos consecutivos sin sacrificar calidad, seguridad ni experiencia para asistentes, artistas y promotores. Foto: Páramo Presenta

La experiencia del público también se ha convertido en eje central de esa evolución. Valero señala que se han implementado mejoras en accesos, circulación interna, movilidad y servicios, así como ajustes técnicos en sonido, visibilidad, iluminación y conectividad. “Este enfoque permanente en la experiencia no solo eleva la satisfacción del público, sino que impacta directamente en la percepción de Bogotá como una plaza confiable, moderna y competitiva para grandes giras internacionales”, afirma.

Detrás de esta agenda, el impacto económico refuerza la relevancia del sector. Solo en 2025, los grandes eventos en Bogotá generaron más de 65.000 millones de pesos en impacto turístico y más de 27.000 millones en impuestos, además de miles de empleos temporales por concierto. Para Castro, el desafío de cara a 2026 no es únicamente crecer, sino hacerlo con visión de largo plazo. “El reto es que este crecimiento continúe de manera ordenada, fortaleciendo infraestructura, sostenibilidad y articulación con las ciudades, para que el impacto económico vaya de la mano del bienestar urbano y social”, señala.

Los conciertos confirmados para 2026 no sólo anticipan un año cargado de espectáculos, sino que evidencian una transformación más profunda de la industria cultural en Colombia. Con públicos comprometidos, escenarios cada vez más preparados y una operación alineada con estándares internacionales, el país se encamina a vivir uno de los años más sólidos de su historia reciente en música en vivo, consolidando este sector como un eje cultural, económico y social de primer orden.