“La sangre se me disparó”: el crudo relato de Gloria Trevi cuando sufrió parálisis facial

La reconocida cantante mexicana Gloria Trevi ha dejado a sus seguidores en vilo tras una inesperada revelación sobre su estado de salud. La intérprete confesó haber atravesado un episodio de parálisis facial que mantuvo en estricto secreto durante meses, producto de una peligrosa combinación entre estrés físico y un fuerte impacto emocional.

A sus 56 años, Gloria Trevi sigue siendo una de las figuras más mediáticas del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, la artista enfrentó un duro bache de salud que solo hasta ahora decidió compartir. La revelación se dio durante su participación en el pódcast ChingonaMente, conducido por Adriana Gallardo, donde la cantante de Pelo Suelto abrió su corazón sobre este difícil momento.

“Hace poco algo que no había compartido con nadie, hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota, es de este lado”, reveló la artista señalando su rostro, dejando boquiabiertos a sus interlocutores.

Aunque el episodio ocurrió hace aproximadamente ocho semanas, la cantante prefirió llevar su recuperación en privado para evitar especulaciones mayores mientras cumplía con sus compromisos profesionales.

¿Qué detonó la parálisis facial de Gloria Trevi?

La salud de Gloria Trevi se vio comprometida no por un solo factor, sino por una “tormenta perfecta” de circunstancias físicas y emocionales.

La intérprete explicó que venía de una carga laboral extenuante que incluía una gira de conciertos y la grabación maratónica de tres videos musicales de manera consecutiva.

A este cansancio extremo se le sumó una infección en el oído que ya le causaba molestias importantes. No obstante, el detonante final fue una situación emocional inesperada.

“Como estaba agotada físicamente y tuve una impresión, una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y entonces eso me provocó que el músculo se tensara y perdiera movimiento un lado de mi cara”, explicó la cantante, detallando que sintió cómo su cuerpo colapsó ante la tensión.

Afortunadamente para la artista, el cuadro fue calificado como leve. La artista comparó su situación con casos más severos que ha conocido en la industria, donde la movilidad se pierde por completo.

“Haz de cuenta que se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve porque he visto casos de que el ojo se les cae, de que la boca se les cae, no pueden ni cantar”.

A pesar de que el susto ha pasado, la cantante admitió que aún se encuentra en proceso de recuperación, pues aunque las secuelas son casi imperceptibles ante la cámara, ella todavía nota pequeñas diferencias en la gesticulación de su rostro.

Gloria Trevi: una carrera marcada por los retos

Este episodio de salud se suma a la larga lista de batallas que Gloria Trevi ha librado a lo largo de su carrera. Desde su explosión mediática en los años 90 hasta su resurgimiento tras problemas legales históricos, la mexicana ha mantenido una conexión inquebrantable con su público.

Sus seguidores en redes sociales ya han comenzado a enviar mensajes de apoyo, instándola a priorizar su descanso por encima de su exigente agenda.