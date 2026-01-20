Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

El nombre de la ‘doctora’ Liliana ha pasado de ser un fenómeno viral de indignación en redes sociales a convertirse en el centro de un expediente de denuncias públicas que no para de crecer. Lo que comenzó como un video de intolerancia contra un domiciliario en el norte de Bogotá ha destapado un pasado oscuro que involucra a una de las figuras más queridas de la televisión colombiana: Mary Méndez.

El origen del escándalo: una agresión que despertó al país

Todo estalló cuando se difundieron imágenes, compartidas inicialmente por la cuenta de Instagram @solo_emergencias_moteros, en las que se observa a una mujer —quien exige ser llamada doctora— agrediendo verbalmente a un repartidor de pizza. La mujer increpó al trabajador con insultos degradantes, asegurando que él “no pertenecía al barrio” y llegando incluso a propinarle una patada a su motocicleta.

Este comportamiento, que fue calificado como un acto de discriminación y prepotencia, fue el hilo del cual empezaron a tirar varios comunicadores para revelar que el historial de esta mujer es mucho más extenso de lo que se pensaba.

La revelación de Carlos Vargas: ¿qué pasó con Mary Méndez?

Fue el presentador de La red, Carlos Vargas, quien desde los micrófonos de la emisora Vibra soltó la bomba informativa. Según el locutor, su compañera de set, Mary Méndez, sufrió en carne propia los engaños de la hoy señalada “doctora”.

“Mary Méndez fue víctima de esta, ¡doctora Liliana! Y resulta que la doctora ha engañado a muchas personas”, afirmó Vargas, confirmando que el vínculo entre ambas se dio hace más de una década.

De acuerdo con lo relatado por Vargas, el conflicto se remonta a la época del matrimonio de Mary con Santiago Iregui. En aquel entonces, la presentadora confió en Liliana para realizar un negocio que terminó en una pérdida total.

Una estafa con el vestido de novia

La historia es tan insólita como indignante. Mary Méndez entregó su vestido de novia a un local llamado Alegra, ubicado en la calle 90 de Bogotá, propiedad de la mencionada mujer. El acuerdo era sencillo: el vestido se pondría a la venta y Méndez recibiría su parte del dinero.

Sin embargo, según la versión de Carlos Vargas, la ‘doctora’ Liliana nunca tuvo la intención de vender la prenda. En su lugar, habría alquilado el vestido de manera reiterada a múltiples novias, lucrándose del diseño sin reportar un solo peso a la presentadora. Mary solo se enteró de la situación años después, cuando empezó a ver en televisión denuncias similares de otras mujeres que reclamaban prendas que nunca fueron devueltas ni pagadas.

A pesar de los intentos de Mary Méndez por contactar a la mujer para obtener una explicación o el pago correspondiente, la respuesta fue el silencio absoluto. Con el paso del tiempo y debido a su carga laboral, la presentadora decidió dejar el tema en el olvido, hasta que un encuentro casual en la calle le recordó que el dinero y su vestido nunca regresaron.

Este nuevo testimonio se suma a otros incidentes reportados, incluyendo un altercado en un supermercado Carulla, consolidando la imagen de una mujer que, bajo el título de doctora, ha protagonizado diversos episodios de conflicto y presuntas irregularidades comerciales en la capital.

La indignación nacional no cede, y mientras las autoridades evalúan las implicaciones legales de sus recientes agresiones, el mundo del entretenimiento no sale de su asombro ante la audacia con la que, presuntamente, engañó a una de las presentadoras más conocidas del país.