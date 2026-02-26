Mary Méndez habló de angustiante episodio que vivió por ‘paseo millonario’ e hizo importante llamado: “Tienen el descaro”

El caso de Diana Ospina se hizo viral en todo Colombia, remarcando el grave problema de seguridad en el país, donde las mujeres están en constante peligro. Pese a que la mujer regresó con vida y a salvo, su situación detonó preocupación en millones de personas en desacuerdo con las leyes.

Tras el paseo millonario del que fue víctima la mujer, varios famosos se pronunciaron y alzaron su voz, a la espera de que estas experiencias permitan que se tomen acciones contundentes al momento de proteger a los habitantes de una ciudad como Bogotá, donde está disparada la inseguridad.

En este caso, Mary Méndez, famosa presentadora de La Red, fue quien quiso hablar sobre dicha problemática, al hablar de una vivencia personal que atravesó en 1999, donde resultó blanco de un paseo millonario.

La empresaria utilizó sus redes sociales y contó que esta situación se dio después de salir de fiesta en aquel año. Lo duro fue que todo pasó cuando se iba a bajar del vehículo para ingresar a su vivienda; sorprendida por dos hombres armados, quienes se subieron y la retuvieron con su acompañante por unas horas.

Aquellos sujetos la obligaron a retirar dinero de los cajeros automáticos, además de forzar para que sacaran todas las cantidades que tenían en cuentas bancarias.

Mary Méndez relató que los pasearon por diferentes sectores de Bogotá, y a las seis de la mañana los abandonaron en un solar. A pesar de que no robaron el auto, lo dejaron parqueado en cierta zona y las llaves fueron lanzadas a la deriva, impidiéndoles movilizarse rápido.

Al ver lo que sucedió con Diana Ospina, la celebridad cuestionó las leyes colombianas y enmarcó que nunca se hacía nada para evitar el peligro, pues vierne de mucho tiempo atrás.

“Esto no es nuevo. ¿Qué se ha hecho desde el año 99, que me pasó eso, al día de hoy? Un carajo. Cogen a la gente y al día siguiente ya están libres”, dijo en el clip.

“Pensaba en la mamá de esa muchachita. Tienen el descaro de preguntarse si lo cogió en aplicación o en la calle; eso no debería importar”, agregó.