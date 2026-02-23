Alejandra Azcárate se pronunció tras la aparición de Diana Ospina e hizo urgente llamado: “Qué tristeza”

La desaparición de Diana Ospina, una mujer de 35 años vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero en Bogotá, tras tomar un taxi a las afueras de Theatron, generó una ola de preocupación que causó debate en redes sociales.

Pese a que en la noche del lunes 23 de febrero se confirmó su localización, a lo largo del día y ante la falta de información clara sobre su paradero en ese momento, distintas personalidades se pronunciaron a través de varios canales. Una de ellas fue la reconocida humorista y actriz Alejandra Azcárate, quien hizo un urgente llamado a las autoridades desde su cuenta oficial de X.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

Según se ha conocido, Ospina había asistido a una noche de fiesta en el reconocido bar ubicado en la localidad de Chapinero. Hacia las 2 de la mañana salió del lugar junto a una amiga, ambas con la intención de regresar a sus casas mediante vehículos solicitados por aplicación.

Debido a que el automóvil de su acompañante llegó primero, Diana quedó sola en el lugar esperando el suyo. Sin embargo, el servicio aparentemente no llegó al punto al que lo había solicitado y, ante la demora, decidió detener un taxi que pasaba por la zona, el cual quedó captado en un video que fue revelado hace pocas horas por los administrativos del club.

Antes de subir, alcanzó a fotografiar las placas y envió la imagen a su amiga como medida de precaución. No obstante, después de ese mensaje no se volvió a saber de ella y la imagen fue eliminada de la conversación, generando aún más preocupación por lo que habría llegado a ocurrirle.

¿Qué dijo Alejandra Azcárate sobre el caso de Diana Ospina?

Alejandra Azcárate fue una de las figuras públicas que decidió visibilizar la situación y exigir respuestas inmediatas a las autoridades, publicando varios mensajes en los que manifestó su indignación y temor por lo sucedido.

“¿Dónde está Diana Ospina? ¿Alcalde, Policía, Gaula, qué tienen para decirnos? No puede ser que ir a una fiesta y subirse a un transporte público sea considerado como un riesgo de muerte. Vergonzosa y lamentable la inseguridad en Bogotá”, expresó.

En otro de sus trinos, la actriz escribió: “Diana Ospina salió de Theatron y con afán tomó un taxi porque debía llegar a su casa a ponerle una inyección a su gata que tiene leucemia. ¿Eso es dar papaya? Papaya la que hemos dado nosotros aceptando estos gobernantes incapaces de garantizarnos nuestra seguridad”.

Finalmente, Azcárate insistió en que la discusión no debería centrarse en las decisiones de la víctima, sino en los errores que permiten que situaciones así ocurran.

“El error no es que ella hubiera tomado un taxi, sino que hayamos normalizado vivir en un país en el que no podamos tomar un taxi. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta desgracia de inseguridad que estamos padeciendo?”, anotó.

El mensaje de Alejandra Azcárate tras la aparición de Diana Ospina

Minutos después de que se confirmara que Diana Ospina reapareció y que se reecontró con su familia, Alejandra Azcárate se pronunció nuevamente a través de X:

“Qué alivio saber que la familia de Diana Ospina puede respirar en paz sabiendo que apareció viva. La pregunta que queda es: ¿algún día podremos vivir seguros en Bogotá? Qué tristeza…”, escribió.