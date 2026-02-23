Bogotá

El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Las autoridades se encuentran trabajando para dar con el paradero de esta mujer.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de febrero de 2026, 9:14 p. m.
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina.
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció por el caso de Diana Ospina. Foto: SEMANA / API

Un nuevo caso por desaparición mantiene en alerta a las autoridades de la ciudad de Bogotá mientras la comunidad y los turistas piden reforzar los operativos contra la delincuencia.

Diana Ospina es la nueva víctima de este flagelo luego de que saliera de la reconocida discoteca Theatron y abordara un taxi en la madrugada del 22 de febrero.

Ante este hecho que mantiene en zozobra a los ciudadanos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento este lunes 23 de febrero a través de su cuenta personal de la red social de X.

Seguimos buscando a Diana Ospina. Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina”, dijo el mandatario.

