El contundente mensaje del alcalde Galán tras la desaparición de Diana Ospina al salir de Theatron y abordar un taxi: “Por favor”

Un nuevo caso por desaparición mantiene en alerta a las autoridades de la ciudad de Bogotá mientras la comunidad y los turistas piden reforzar los operativos contra la delincuencia.

Diana Ospina es la nueva víctima de este flagelo luego de que saliera de la reconocida discoteca Theatron y abordara un taxi en la madrugada del 22 de febrero.

Se revela video del momento exacto en que Diana Ospina se subió a un taxi al salir de Theatron

Ante este hecho que mantiene en zozobra a los ciudadanos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento este lunes 23 de febrero a través de su cuenta personal de la red social de X.

“Seguimos buscando a Diana Ospina. Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina”, dijo el mandatario.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: API / Foto 3: API

El alcalde fue enfático en mencionar que las autoridades se encuentran trabajando para dar con el paradero de esta mujer en el menor tiempo posible.

“Se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla. Seguimos en esta tarea”, detalló Galán.

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

La Policía junto con el Gaula están recopilando material que ayude a rastrear los movimientos que hizo Diana antes de su desaparición tras disfrutar de una fiesta.

“Por favor, si alguien tiene información que pueda ayudarnos a dar con su paradero, repórtenla a la Línea 123”, puntualizó el mandatario en su mensaje.

Una amiga de Diana le contó a SEMANA que algunos mensajes del WhatsApp de la mujer fueron eliminados, específicamente uno en el que enviaba una foto de las placas del automotor en el que se subió.

Así mismo, se han hecho algunas transacciones de dinero desde las cuentas de Diana, movimientos que ya están intentando ser rastreados por las autoridades para conseguir una pista que los lleve a ubicarla.

Otro detalle extraño es que, en una historia en el perfil de Instagram de Ospina, fue publicado un mensaje en el que supuestamente ella confirmó que se le había perdido el celular. Sin embargo, todo indicaría que esta publicación fue hecha por los presuntos delincuentes que estarían detrás de todo.