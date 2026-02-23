Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

Siguen las investigaciones tras la misteriosa desaparición de Diana Ospina, una mujer a la que se le perdió el rastro en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de una fiesta en una reconocida discoteca de la ciudad de Bogotá.

Ante este caso, la empresa Theatron, donde estaba departiendo esta persona antes de desaparecer, emitió un comunicado este lunes, 23 de febrero, donde revela algunos datos clave.

El establecimiento nocturno describe lo que las cámaras de seguridad muestran, donde se logra ver el momento exacto en el que se ve por última vez a esta mujer antes de abordar un taxi.

“En colaboración con el grupo GAULA y las autoridades, hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”

Este es el comunicado de Theatron en el caso de Diana Ospina. Foto: Suministrada a SEMANA

En desarrollo...