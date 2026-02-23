Nación

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Una amiga de la mujer habló con SEMANA y contó algunos sucesos extraños que han ocurrido tras la desaparición de la mujer.

23 de febrero de 2026, 11:41 a. m.
Pasan las horas y todavía no se sabe nada del paradero de Diana Ospina, una mujer de 35 años que desapareció después de tomar un taxi durante la madrugada de este domingo, 22 de febrero, en Bogotá.

SEMANA habló con una amiga de Ospina, quien contó nuevos detalles de lo que rodea el caso: transferencias de dinero, mensajes borrados y una publicación eliminada.

Ospina se encontraba en el club Theatron, ubicado en Chapinero, disfrutando de una noche de fiesta. Tras esto, salió del sitio hacia las 2 de la mañana junto a una amiga, las dos iban a tomar los carros que habían pedido por aplicación.

El vehículo de la amiga llegó primero, por lo que Diana se quedó sola esperando el suyo. Sin embargo, al parecer el Uber nunca arribó y, por lo mismo, paró un taxi y se subió a este.

De hecho, la allegada a la mujer le confirmó a este medio que hay un video, captado al parecer por las cámaras de seguridad, que muestra el momento en el que Ospina se montó al automotor.

Poco antes de subirse, supuestamente le tomó una foto a las placas; una vez en el vehículo, envió esta imagen a la amiga con la que había salido del club.

Desde ese momento no se sabe nada de su paradero y las preguntas aumentan por algunas acciones extrañas que se han hecho. Por ejemplo, la foto con las placas del taxi fue borrada poco después del chat de WhatsApp.

Además, según le contó a SEMANA una amiga, en un momento hicieron una publicación en las redes sociales de ella asegurando que se le había perdido el celular, pero poco después fue eliminada.

“Buenas tardes. El día de ayer perdí mi teléfono olvidándolo en un Uber. Por favor, no contestar llamadas o mensajes. Voy en camino para Claro por mi sim card y me comunico. Mil gracias por estar atentos”, se leyó en la historia de Instagram.

Se conoce el oscuro pasado del hombre que atacó a mordiscos a una niña en estación de gasolina en Bogotá

A esto se le suma que se han hecho retiros y transferencias desde sus cuentas bancarias, pero no hay rastro de su paradero.

Se supone que Diana, según lo que conoció este medio, tenía una cita con su hermana hacia las 2 de la tarde de este domingo. Sin embargo, nunca llegó y por ello la familiar se dirigió hasta su vivienda, pero tampoco la encontró.

Por el momento, es todo un misterio lo que le sucedió a la mujer, por lo que la familia ha hecho un llamado para que quien tenga cualquier información al respecto la comunique lo más rápido posible.

Las autoridades ya se encuentran al frente del caso, pero no hay ninguna pista que conduzca al paradero de Diana.

