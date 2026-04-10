Tras cuatro años de celibato, Mary Méndez presume a su nueva pareja y lanza advertencia a sus ex

La presentadora samaria Mary Méndez, conductora del programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, sorprendió a la audiencia durante una emisión al compartir detalles inéditos sobre su vida privada.

En un ejercicio de honestidad frente a las cámaras, Méndez reveló que, tras su divorcio, atravesó un periodo de cuatro años y medio en celibato voluntario, una etapa que describe como fundamental para su reconstrucción personal y profesional.

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La vida sentimental de Mary Méndez ha estado marcada, en gran medida, por su relación con el empresario Santiago Iregui. Durante la transmisión, la presentadora recordó con serenidad los ocho años que compartió con él, calificándolos como una etapa de gran aprendizaje.

“Yo me enamoré perdidamente y tuve un matrimonio muy bonito”, afirmó Méndez, desmitificando la idea de que su separación fuera un evento traumático o un “fracaso” rotundo.

Tras la firma del divorcio, Méndez tomó la decisión consciente de no involucrarse sentimentalmente con nadie. Esta etapa de celibato, que se extendió por más de cuatro años, respondió a la necesidad de priorizar su salud mental y sus proyectos individuales.

“Me volví a casar, pero me casé conmigo misma. Monté mi empresa y dije: este es mi momento de verdad, de salir adelante”, explicó la presentadora.

Este retiro voluntario del campo amoroso coincidió con el ascenso de su faceta como empresaria. Méndez se enfocó en consolidar Fitcook, su marca de alimentación saludable, que hoy se posiciona como un referente en el mercado colombiano, con una comunidad que supera los 350.000 seguidores en redes sociales. Su disciplina física y su rigor empresarial se convirtieron en los pilares de su nueva identidad.

Después de años de introspección, la samaria confirmó que ha vuelto a abrir las puertas al amor. Aunque mantiene la identidad de su pareja bajo una reserva relativa, refiriéndose a él jocosamente como “Juan de la cosa”, Méndez aseguró que la relación actual goza de una armonía que incluye la aprobación de su familia.

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La decisión de hacer pública esta relación en sus redes sociales y en televisión tuvo una intención estratégica y personal: marcar límites claros con su pasado. La presentadora señaló que buscaba frenar cualquier expectativa de reconciliación por parte de exparejas y “poner freno” a lo que denominó “desvíos de conducta” o acercamientos innecesarios, dejando claro que hoy su atención está centrada en su compañero actual y en su estabilidad.

Con esta revelación, Mary Méndez se suma a las figuras públicas que buscan normalizar los procesos de soltería prolongada y el autocuidado como pasos necesarios antes de iniciar nuevos compromisos afectivos.