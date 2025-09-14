Con los años, Mary Méndez se convirtió en una de las figuras más representativas de Caracol Televisión, al participar en distintos espacios y producciones de la pantalla nacional. Su presencia en La Red le permitió conectar con una amplia audiencia, que cada fin de semana sigue el programa para enterarse de lo último en farándula y entretenimiento.

La presentadora se ha caracterizado por un estilo propio al tratar los temas del set, imprimiendo una huella personal en cada emisión. Su manera de opinar sobre las noticias del espectáculo, así como la forma cercana en la que interactúa con sus compañeros, la han hecho sobresalir.

Sin embargo, recientemente, Mary Méndez, que habló sobre un delicado tema, llamó la atención de los curiosos con una noticia relacionada con su vida personal. La presentadora sufrió una dolorosa pérdida, dejándole una tristeza muy fuerte.

De acuerdo con lo que se reveló, la comunicadora se encuentra de luto por la muerte de su gato, quien era considerado como “su hijo” y hacía parte de su familia. La celebridad lo despidió con bastante nostalgia, recordando el tiempo que llevan separados.

La samaria recurrió a un post en su cuenta oficial de Instagram, donde evidenció una fotografía en la que estaban juntos, y la cual tenía como recuerdo en un portarretrato.

“Dos semanas sin mi hijito y no se vuelve más fácil”, escribió en la imagen, la cual fue recopilada por otra cuenta de la red social.

Los comentarios en un post de Bravíssimo abundaron, afirmando que entendían el dolor y la tristeza que cargaba la famosa, pues estas pérdidas no eran sencillas de lidiar.

“Uy, no, qué dolor. Eso es muy duro”; “Sí, es un dolor terrible, te entiendo”; “La acompaño en su dolor, es muy traumático ese dolor de perder tanto amor”; “Es difícil!! Son tan especiales”; “Solo los que tenemos angelitos de cuatro patas en nuestro hogar sabemos lo que se siente”; “Duele en el alma, siempre vivirá en tu corazón”