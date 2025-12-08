Suscribirse

Rosalía vivió tremendo susto en plena entrevista; video captó su reacción al percatarse de detalle: “¿Qué?”

La cantante desató opiniones en redes sociales por el momento que atravesó en Brasil.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de diciembre de 2025, 2:40 a. m.
Susto de Rosalía en plena entrevista
Susto de Rosalía en plena entrevista. | Foto: Fantástico Show Da Vida

Rosalía causó sensación en el mundo con su nuevo disco LUX, un trabajo que ha desatado una ola de reacciones en quienes deseaban conectar con sus particulares estilos. La española logró cautivar con cada proyecto, generando una gran acogida en el público internacional.

Sin embargo, en medio de la promoción de este trabajo, la europea vivió un momento particular durante una entrevista que concedió a un medio brasileño. La cantante dialogó con el espacio, sin imaginar el instante que protagonizaría ante cámaras.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Rosalía estuvo en Fantástico Show Da Vida, donde entregó declaraciones de lo que había detrás de su álbum. Sin embargo, todo terminó mezclándose con sustos y risas, precisamente por una experiencia que vivió la celebridad.

La española estaba a los pies del Cristo Redentor, promocionando su producción musical, cuando vio una enorme cucaracha que estaba cerca de su lugar. La reacción fue inesperada, ya que salió corriendo y exclamó con temor: “¿Qué? No, ¡es un bicho!”.

Ana Carolina Raimundi, presentadora, confirmó que el insecto era muy grande, por lo que la celebridad no evitó entrar en pánico y mantenerse alejada.

Rosalía anunció su nueva gira

La artista española Rosalía anunció este jueves 4 de diciembre que su gira mundial, basada en su cuarto álbum LUX, dará inicio en Francia en marzo de 2026 y llegará a territorio latinoamericano en julio del mismo año.

Según el itinerario compartido por la cantante en Instagram, el recorrido internacional se extenderá del 16 de marzo al 3 de septiembre, comenzando con un espectáculo en Lyon. El tour también incluirá cuatro presentaciones en Madrid y otras cuatro en Barcelona, además de una única fecha en Bogotá el 16 de julio, que servirá como punto de partida para su paso por América Latina.

Tras su concierto en la capital colombiana, Rosalía continuará con shows en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto) y Ciudad de México (24 y 26 de agosto).

Noticias Destacadas

