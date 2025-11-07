Suscribirse

Música

Rosalía lanzó Lux, un audaz proyecto orquestal que desafía a la industria musical, así suena su cuarto álbum

El álbum tiene 15 canciones en su versión digital y 18 en versión cd y vinilo.

Lorena Mahecha S.

7 de noviembre de 2025, 4:02 p. m.
La cantante, compositora y productora española Rosalía, ganadora de dos premios Grammy y trece Latin Grammy, lanzó oficialmente hoy 7 de noviembre de 2025 su esperado cuarto álbum de estudio titulado Lux, a través del sello Columbia Records.

Este nuevo trabajo se destaca por su audaz y profunda exploración musical, combinando influencias clásicas, pop experimental y una propuesta fuertemente orquestal que amplía los límites del género pop contemporáneo.​

Contexto: El ingenioso dispositivo que permite desprenderse del celular; así es el uso que le dan celebridades como Rosalía
Lux fue grabado junto a la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del compositor Daníel Bjarnason y con arreglos de Caroline Shaw, en un proyecto que tuvo a la catalana como productora ejecutiva, mostrando así su implicación personal en cada detalle.

El álbum cuenta con una rica variedad de colaboraciones con voces femeninas destacadas a nivel internacional, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, así como el Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, además del artista Yves Tumor, que aportan una diversidad vocal y cultural única.​

Contexto: Hunter Schafer, actriz de ‘Euphoria’, reveló relación con Rosalía
ROSALÍA - Memória (Official Lyric Video) feat. Carminho

El álbum está estructurado en cuatro movimientos conceptuales y ofrece 18 canciones en sus ediciones físicas, CD y vinilo, mientras que la versión digital contiene 15 temas.

En este trabajo, la española canta en 13 idiomas diferentes, lo que subraya el carácter multidisciplinar y universal del disco. La temática de Lux gira en torno a la mística femenina, la transformación y la trascendencia espiritual, llevada a través de una producción que mezcla sonidos clásicos con elementos contemporáneos y referencias a la ópera, creando así una obra atemporal que ha sido aclamada por la crítica especializada.​

ROSALÍA - Berghain (Official Video) feat. Björk &amp; Yves Tumor

Entre los temas destacados se encuentra Berghain, sencillo que fue presentado anticipadamente junto con un video artístico dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía. El videoclip, filmado en Varsovia, narra la historia de una mujer atravesando el duelo y encontrando sanación a través de la espiritualidad, reflejando la profundidad y emotividad que caracteriza a este álbum.​

Contexto: ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

La crítica ha recibido Lux con grandes elogios. Rolling Stone le otorgó cinco estrellas, describiéndolo como la propuesta más asombrosa de Rosalía hasta la fecha, “llena de historia y décadas de formación, un conjunto hermoso y conmovedor”.

The Associated Press calificó el álbum como un “milagro fonético” y un referente vanguardista en el panorama pop. Por su parte, NPR valoró cómo el disco hace dialogar lo mortal y lo divino, sumergiendo al oyente en una sinfonía global.​

ROSALÍA - Dios Es Un Stalker (Official Lyric Video)
Contexto: ¿Pulla para Karol G? Rosalía encendió las redes con polémica foto tras estreno de ‘Si antes te hubiera conocido’
La catalana presentó Lux por primera vez en vivo ante sus fans y amigos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña MNAC en Barcelona, su ciudad natal, en un evento íntimo marcando la relevancia cultural de esta obra. Las ediciones físicas de Lux incluyen tres temas exclusivos que invitan a un disfrute inmersivo del álbum.​

Más allá de la música, la artista española continúa consolidándose como una figura influyente en la moda y la cultura global. Su aparición en la Met Gala 2025 con un vestido de Balmain fue ampliamente destacada por medios internacionales de moda. También protagonizó la campaña de otoño de Calvin Klein y es embajadora global de New Balance, ampliando así su impacto más allá del ámbito musical. En el terreno actoral, debutará en la tercera temporada de la popular serie Euphoria, que se estrenará en 2026, demostrando su versatilidad artística.​

