Rosalía lanzó Lux, un audaz proyecto orquestal que desafía a la industria musical, así suena su cuarto álbum

La cantante, compositora y productora española Rosalía, ganadora de dos premios Grammy y trece Latin Grammy, lanzó oficialmente hoy 7 de noviembre de 2025 su esperado cuarto álbum de estudio titulado Lux, a través del sello Columbia Records.

Este nuevo trabajo se destaca por su audaz y profunda exploración musical, combinando influencias clásicas, pop experimental y una propuesta fuertemente orquestal que amplía los límites del género pop contemporáneo.​

ROSALÍA lanza su nuevo álbum LUX, un audaz proyecto orquestal que reafirma su liderazgo en el pop global | Foto: Wide- Noah Dillon

Lux fue grabado junto a la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del compositor Daníel Bjarnason y con arreglos de Caroline Shaw, en un proyecto que tuvo a la catalana como productora ejecutiva, mostrando así su implicación personal en cada detalle.

El álbum cuenta con una rica variedad de colaboraciones con voces femeninas destacadas a nivel internacional, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, así como el Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, además del artista Yves Tumor, que aportan una diversidad vocal y cultural única.​

El álbum está estructurado en cuatro movimientos conceptuales y ofrece 18 canciones en sus ediciones físicas, CD y vinilo, mientras que la versión digital contiene 15 temas.

En este trabajo, la española canta en 13 idiomas diferentes, lo que subraya el carácter multidisciplinar y universal del disco. La temática de Lux gira en torno a la mística femenina, la transformación y la trascendencia espiritual, llevada a través de una producción que mezcla sonidos clásicos con elementos contemporáneos y referencias a la ópera, creando así una obra atemporal que ha sido aclamada por la crítica especializada.​

Entre los temas destacados se encuentra Berghain, sencillo que fue presentado anticipadamente junto con un video artístico dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía. El videoclip, filmado en Varsovia, narra la historia de una mujer atravesando el duelo y encontrando sanación a través de la espiritualidad, reflejando la profundidad y emotividad que caracteriza a este álbum.​

La crítica ha recibido Lux con grandes elogios. Rolling Stone le otorgó cinco estrellas, describiéndolo como la propuesta más asombrosa de Rosalía hasta la fecha, “llena de historia y décadas de formación, un conjunto hermoso y conmovedor”.

The Associated Press calificó el álbum como un “milagro fonético” y un referente vanguardista en el panorama pop. Por su parte, NPR valoró cómo el disco hace dialogar lo mortal y lo divino, sumergiendo al oyente en una sinfonía global.​

La catalana presentó Lux por primera vez en vivo ante sus fans y amigos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña MNAC en Barcelona, su ciudad natal, en un evento íntimo marcando la relevancia cultural de esta obra. Las ediciones físicas de Lux incluyen tres temas exclusivos que invitan a un disfrute inmersivo del álbum.​