Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX desató una ola inmediata de reacciones a nivel mundial, no solo entre seguidores del artista puertorriqueño, sino también entre celebridades en redes sociales, con figuras latinas y estadounidenses destacando su impacto desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Con más de 140 millones de espectadores en todo el mundo, el show de Benito es el más visto en la historia de la NFL, superando incluso a leyendas como Michael Jackson y Madonna.

Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Foto: AP

Reacciones

Tito Nieves, el legendario salsero puertorriqueño, compartió en TikTok y otras plataformas su emoción por la actuación, declarando que “lo vimos y lo sentimos” mientras alababa la energía del boricua y su conexión con las latinoamericanas, acompañando su mensaje con emojis de banderas de Puerto Rico y Estados Unidos.

Luis Fonsi, el puertorriqueño conocido por Despacito, no solo elogió el show con una storie en donde decía “Gracias, Benito”; también fue grabado llorando de la emoción al finalizar el show.

@lamusica.pe EMOCIONADO A MIL 🥹🤞🏻así reaccionó @Luis Fonsi tras ver a @Bad Bunny en su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 ♬ sonido original - La Música

Otra de las celebridades que reaccionaron y mostraron su apoyo al puertorriqueño fue Jimmy Fallon, el conductor estadounidense de The Tonight Show, quien lució un sombrero tradicional puertorriqueño con la frase “Debí tirar más fotos”.

Otros artistas latinos no se quedaron atrás; Jennifer López revivió su legado del Super Bowl 2020, al publicar en Instagram junto a Bad Bunny un mensaje que decía: “Tan orgullosa de ser boricua”.

Residente, el rapero puertorriqueño, publicó en Instagram un emotivo texto que decía “orgulloso de ti x100pre”, junto a una foto con el también cantante.

Rosalía, la española que ha fusionado urbano con flamenco, reaccionó en su cuenta de Instagram con una storie junto al texto “Felicidades, leyenda”.

Rosalía felicita a Bad Bunny por su show de medio tiempo en el Super Bowl. Foto: Instagram @rosalia.vt

En el ámbito estadounidense, el actor y productor Josh Hutcherson, reconocido por su papel en Los juegos del hambre, fue grabado cantando y bailando al ritmo de la canción Café con ron.

Las reacciones al show de medio tiempo de Bad Bunny se multiplicaron en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde el hashtag #BadBunnySuperBowl ha superado los 10 millones de menciones en las primeras 24 horas.