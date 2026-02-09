Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl LX al convertirse en el artista con el show de medio tiempo más visto de toda la NFL. Su presentación este domingo 8 de febrero fue un espectáculo íntegramente en español que duró 13 minutos y desató euforia global con éxitos como Titi Me Preguntó y colaboraciones sorpresa que hicieron vibrar tanto al público en el estadio como a millones frente a sus pantallas alrededor de todo el mundo.

Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Foto: AP

El puertorriqueño superó el tope anterior marcado por Kendrick Lamar en 2025, quien atrajo 133.5 millones de espectadores, y dejó atrás incluso a leyendas como Michael Jackson, con sus 133.4 millones en 1993. Bad Bunny logró un récord de audiencias de 142,3 millones de espectadores en todo el mundo.

El éxito del cantante es impresionante si se compara incluso con años anteriores. En 2024, Usher congregó 129.3 millones; Rihanna, en 2023, unos 121 millones con su icónico traje rojo, su revelación de embarazo y levitación en el aire.

Bad Bunny durante su oda a Puerto Rico. Foto: AP

Bad Bunny no solo sobrepasó a Lamar por casi dos millones, sino que sus cifras parciales podrían escalar a 150 millones si se suman vistas fuera de hogar y redes sociales, donde el hashtag #BadBunnySuperBowl se volvió tendencia mundial inmediata.

Antecedente latino

Shakira y J. Lo durante el Super Bowl que las tuvo como protagonistas. Foto: Captura de video de YouTube: NFL

Vale la pena recordar el precedente latino en el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV de 2020, con cerca de 103 millones de visualizaciones combinadas según Nielsen.

Aunque en su momento quedaron por debajo de Katy Perry en 2015 con 118.5 millones. Shakira y JLo pavimentaron el terreno para que el reggaetón y la música en español conquistaran el corazón del evento deportivo más visto del planeta.​

Comparado con otros hitos históricos, el triunfo de Bad Bunny eclipsa también a Lady Gaga, quien acompañó al cantante este año, 117.5 millones en 2017, Coldplay 115.5 en 2016, Madonna 114 millones en 2012 y Beyoncé 110.8 en 2013.

El impacto cultural del boricua en el Super Bowl y en Estados Unidos es innegable. Bad Bunny, con su energía cruda y raíces puertorriqueñas, unió continentes en un solo ritmo, honrando la latinidad desde el Levi’s Stadium y para todo el mundo.

Respuesta de Trump

Trump criticó al reguetonero. Foto: AP

A pesar del extraordinario espectáculo que brindó el cantante, el mismo no fue bien recibido por el mandatario norteamericano Donald Trump, quien afirmó: “El Super Bowl Halftime Show es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”.