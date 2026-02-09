Destapan verdad detrás del niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el show del Super Bowl

Bad Bunny montó una fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la liga de football americano el pasado domingo en Santa Clara, California.

Benito Antonio Martínez Ocasio derrochó español y latinidad, desde vendimias hasta un paseo por el barrio y una boda, y cerró con un mensaje de unidad, del Norte al Sur de América, en momentos de tensión por la campaña antimigración de Donald Trump.

El presidente siguió el partido desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida, y saltó de inmediato a las redes sociales para llamar la primera actuación principalmente en español del Supertazón “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Bad Bunny brilló en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026: sorprendió con detalle junto a Lady Gaga y Karol G

El Conejo Malo arrancó su show de 13 minutos con su éxito Tití me preguntó y alborotó con un popurrí de sus éxitos Yo perreo sola y Voy a llevarte pa PR al estadio Levi’s, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, tienditas, una boda y una pick up, al más puro estilo y sabor latinos.

Vestido de blanco, con una versión caribeña del uniforme de football americano con OCASIO (el apellido de su mamá) y el número 64 en la espalda, repasó megaéxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, recordándole a la audiencia que estaba escuchando “música de los barrios y los caseríos”.

Bad Bunny está a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl Foto: Getty Images

Mientras, estrellas como Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Young Miko y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Jíbaros, vendedores, bailarines, campesinos, trabajadores y familias lo acompañaron durante todo el show, visto por más de 120 millones de espectadores.

Bad Bunny llevó uno de sus gramófonos para entregárselo a un niño que parecía tratarse de un joven Benito, pero que las redes sociales relacionaron erróneamente con Liam Conejo Ramos, un pequeño de raíces ecuatorianas detenido recientemente por la policía migratoria estadounidense.

Muchas personas afirmaron que todo estaba calculado para enviar un mensaje, llevando al menor a este espacio público. Varias interrogantes quedaron en el aire, conmoviendo a quienes sí creían que era el niño.

Una fuente de la NFL negó a la AFP que el joven fuera Conejo Ramos.

¿Cuál es la historia de Liam Conejo Ramos?

El 20 de enero de 2026 se dio a conocer la historia de un pequeño niño ecuatoriano, quien fue detenido junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, mientras regresaba de la escuela. El menor fue captado con una mochila de Spider-Man, un abrigo a cuadros y un gorro azul, mientras los agentes hacían el proceso que despertó indignación de muchos.

Los comentarios se enfocaron en que utilizaron al niño como carnada para capturar a su padre, precisamente en la operación Metro Surge en Minneapolis-Saint Paul. Esto duró casi dos semanas en un centro familiar en Texas, reportándose que Liam Conejo estuvo enfermo con vómitos, fiebre y síntomas de que estaba somatizando esa angustia.

El caso se volvió tan viral en plataformas digitales, que un juez federal ordenó que se liberara a ambos el 31 de enero, permitiéndoles regresar a su hogar el 2 de febrero. El Departamento de Seguridad Nacional arrancó los procesos de deportación acelerada, a pesar de que la familia tiene la solicitud de asilo activa con los documentos en regla.