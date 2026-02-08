Gente

Super Bowl 2026: aumentan las expectativas por el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny y Green Day

Cada año, convoca a millones de espectadores tanto en los estadios como a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
8 de febrero de 2026, 11:07 p. m.
Bad Bunny está a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl
Bad Bunny está a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl Foto: x

Llegó el tan esperado momento de vivir el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año, en el que millones de fanáticos se reúnen para disfrutar de la gran final de la NFL. En este partido se define al campeón de la temporada, tras el enfrentamiento entre los ganadores de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional.

Con el paso del tiempo, el Super Bowl se ha consolidado como uno de los espectáculos deportivos más relevantes del mundo, no solo por el juego en sí, sino también por su famoso Show de Medio Tiempo. Su origen se remonta a finales de la década de 1960, cuando la NFL y la AFL se unieron para disputar una final conjunta con el objetivo de captar una mayor atención del público.

El evento se llevará a cabo este domingo 8 de febrero a las 6:30 p. m. en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California. En esta edición, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por segunda vez en una final, luego de su recordado duelo en el Super Bowl de 2015. En caso de que los Patriots se impongan, alcanzarían su séptimo título y romperían el récord de campeonatos en la historia de la NFL.

Levis Stadium de Santa Clara, sede del Super Bowl 2026.
Levis Stadium de Santa Clara, sede del Super Bowl 2026. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El partido se disputará en un estadio con capacidad para 68.000 espectadores, al que tradicionalmente asisten destacadas personalidades del ámbito político, artístico y del entretenimiento.

Gente

Hija de Yeison Jiménez subió nostálgico video y soltó dura confesión tras perderlo en accidente: “Me ha costado”

Gente

Luis Alberto Posada expuso situación que lo afectó y culpó a cantante: “Ocurrió nuevamente”

Gente

La Liendra expuso amenazas por importante decisión que tomó con millonaria suma que donaría: “No era el que yo estaba buscando”

Gente

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

Gente

Incómodo comentario de Maiker contra compañero en ‘La casa de los famosos 3′ despertó reacciones: “Con el cuerpo sucio”

Gente

¿Hijo de Diomedes Díaz murió? Familia rompe el silencio y destapa verdad de dura situación

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para este 8 de febrero; un giro en la fortuna para los signos

Deportes

Lo que debe saber para el Super Bowl LX: ¿cuánto dura el partido y cómo es el puntaje?

Deportes

Seattle Seahawks vs. New England Patriots: fortalezas y debilidades de las franquicias que luchan por el Super Bowl

Gente

Super Bowl LXI: el posible ‘setlist’ de Bad Bunny y los detalles de su presentación en el ‘Halftime Show’

Artistas que participan en el Super Bowl

Sin embargo, la expectativa no se limita únicamente al resultado del encuentro. En esta ocasión, la banda Green Day será la encargada de amenizar la ceremonia de apertura. Posteriormente, el cantante Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Finalmente, Bad Bunny tomará el escenario para protagonizar el esperado Show de Medio Tiempo, antes de dar paso a la segunda parte del partido.

Más de Gente

los éxitos y posibles invitados que marcarían su show de medio tiempo

Super Bowl 2026: aumentan las expectativas por el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny y Green Day

Yeison Jiménez murió en fatal accidente.

Hija de Yeison Jiménez subió nostálgico video y soltó dura confesión tras perderlo en accidente: “Me ha costado”

Luis Alberto Posada, cantante de música popular

Luis Alberto Posada expuso situación que lo afectó y culpó a cantante: “Ocurrió nuevamente”

La Liendra se refirió a los 'realities' y dejó un fuerte mensaje.

La Liendra expuso amenazas por importante decisión que tomó con millonaria suma que donaría: “No era el que yo estaba buscando”

Gera Ponce hizo inesperada aparición en sus redes sociales y se mostró orgullosa por el gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich.

Esposa de Luis Díaz causó revuelo al lucir millonario bolso; su precio no pasó desapercibido

Maiker en La casa de los famosos 3

Incómodo comentario de Maiker contra compañero en ‘La casa de los famosos 3′ despertó reacciones: “Con el cuerpo sucio”

Diomedes Dionisio Díaz

¿Hijo de Diomedes Díaz murió? Familia rompe el silencio y destapa verdad de dura situación

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.

Números de la suerte de Walter Mercado para este 8 de febrero; un giro en la fortuna para los signos

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia estalló y se mostró indignada por detalle clave en el proceso legal de su hija: “Qué injusticia tan grande”

Jorge Enrique Abello, Alerta, Endry Cardeño, La Toxicosteña, Polilla, Tavo Rodríguez, Estiwar G y Alejandra Urrea abordaron los principales retos del programa.

Elenco de ‘LOL Colombia 3’ habló en SEMANA de lo que será la competencia en la que está prohibido reírse: “Explosiva”

Noticias Destacadas