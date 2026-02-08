Super Bowl 2026: aumentan las expectativas por el espectáculo de medio tiempo a cargo de Bad Bunny y Green Day

Llegó el tan esperado momento de vivir el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año, en el que millones de fanáticos se reúnen para disfrutar de la gran final de la NFL. En este partido se define al campeón de la temporada, tras el enfrentamiento entre los ganadores de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional.

Con el paso del tiempo, el Super Bowl se ha consolidado como uno de los espectáculos deportivos más relevantes del mundo, no solo por el juego en sí, sino también por su famoso Show de Medio Tiempo. Su origen se remonta a finales de la década de 1960, cuando la NFL y la AFL se unieron para disputar una final conjunta con el objetivo de captar una mayor atención del público.

El evento se llevará a cabo este domingo 8 de febrero a las 6:30 p. m. en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California. En esta edición, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por segunda vez en una final, luego de su recordado duelo en el Super Bowl de 2015. En caso de que los Patriots se impongan, alcanzarían su séptimo título y romperían el récord de campeonatos en la historia de la NFL.

Levis Stadium de Santa Clara, sede del Super Bowl 2026. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El partido se disputará en un estadio con capacidad para 68.000 espectadores, al que tradicionalmente asisten destacadas personalidades del ámbito político, artístico y del entretenimiento.

Artistas que participan en el Super Bowl

Sin embargo, la expectativa no se limita únicamente al resultado del encuentro. En esta ocasión, la banda Green Day será la encargada de amenizar la ceremonia de apertura. Posteriormente, el cantante Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Finalmente, Bad Bunny tomará el escenario para protagonizar el esperado Show de Medio Tiempo, antes de dar paso a la segunda parte del partido.