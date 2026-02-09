Estados Unidos

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

El cantante puertorriqueño rompió un récord histórico de audiencia en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, con 142.3 millones de espectadores en el mundo.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

9 de febrero de 2026, 9:33 a. m.
Show de medio tiempo Super Bowl LX.
Show de medio tiempo Super Bowl LX. Foto: Getty Images

Este domingo, 8 de febrero, en Estados Unidos se realizó el Super Bowl, uno de los espectáculos deportivos más importantes del calendario anual en el territorio estadounidense, que tuvo como ganador al equipo Seattle Seahawks.

Millones de estadounidenses seguían el evento con gran expectativa por todo lo que pudiera pasar en medio de este gran espectáculo, que ya no solo es importante por el deporte en sí, sino por el entramado cultural que lo rodea.

La banda Green Day estuvo a cargo de la apertura del evento, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue el encargado de presentar el tan esperado show de medio tiempo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sostiene su Grammy durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music del Super Bowl LX Patriots vs Seahawks en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sostiene su Grammy durante el espectáculo de medio tiempo de Apple Music del Super Bowl LX Patriots vs Seahawks en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) Foto: AFP

El show de medio tiempo de Bad Bunny en la edición LX rompió un récord histórico muy importante de audiencia: alcanzó cerca de 142,3 millones de espectadores alrededor del mundo. Con esta cifra superó la marca más alta registrada hasta el momento, lograda por Kendrick Lamar en 2025, con 133,5 millones de espectadores.

Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

La presentación de Bad Bunny también despertó sentimientos de nostalgia, pues dejó un mensaje relacionado con la cultura latina en medio de las tensiones que van en aumento en Estados Unidos por los operativos migratorios.

Una de las frases que más causó sensación fue el mensaje escrito en el balón de fútbol americano: “Juntos somos América”. Aunque estaba escrito en inglés, hace parte del discurso que ha caracterizado al artista en torno a la cultura de todos los países americanos.

Sin embargo, la actuación del artista no fue bien recibida por el mandatario norteamericano Donald Trump, quien afirmó: “El Super Bowl Halftime Show es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia”.

Donald Trump. Foto: AP

Cabe recordar que Donald Trump dijo que no iría al Super Bowl porque “está simplemente muy lejos”. Del mismo modo, cuando se le preguntó acerca de la decisión de que Green Day y Bad Bunny estuvieran a cargo de las intervenciones musicales, aseguró que estaba “en contra de ellos” y que era “una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”.

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

El Super Bowl también fue un escenario para que diferentes marcas pudieran hacer anuncios comerciales, los cuales también generan expectativa por las celebridades que participaron en ellos.

Algunas marcas con comerciales en el Super Bowl LX

  • Hellmann’s.
  • Pringles.
  • Uber Eats.
  • Squarespace.
  • Fanatics Sportsbook.
  • Instacart.
  • Dunkin’ Donuts.
  • Skittles.
  • State Farm.
  • Bosch.
  • Michelob Ultra.
  • Oikos.
  • Nerds.
  • Budweiser.
  • Pepsi.
  • Chazmo.
  • Hims.
  • Kinder.
  • Bud Light.
  • Grubhub.
  • Lay’s.
  • Ritz.
  • Kellogg’s.
  • Xfinity.
  • Dove.

Más de Estados Unidos

