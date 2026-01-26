Donald Trump ha afirmado que no asistiría al Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos; esta declaración la hizo en medio de una entrevista con el New York Post.

En dicha entrevista reveló cuál sería la causa de esa decisión y, además, aprovechó para arremeter contra Bad Bunny y Green Day, artistas que harán parte del show artístico de este evento. Trump aseveró que su ausencia se debe a que el espectáculo “está simplemente muy lejos”.

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Indicó, de igual manera, que “ha tenido recibimientos increíbles en el Super Bowl, les caigo bien”, pero que “iría si, ya sabes, fuera un poco más cerca”.

El mandatario norteamericano no desaprovechó la oportunidad cuando se le preguntó acerca de la elección de Bad Bunny y Green Day para el show del Super Bowl, y arremetió contra los artistas, diciendo que él se encontraba “en contra de ellos”. Añadió que creía que era “una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”.

Green Day y Bad Bunny. Foto: x

Donald Trump ya ha sido blanco de críticas por lo que ha dicho anteriormente sobre Bad Bunny. En alguna ocasión mencionó que “nunca había oído hablar de Bad Bunny”, lo que causó gran revuelo, pues el cantante es uno de los que más ostenta fama en la actualidad.

Bad Bunny nació en Puerto Rico y ha sido una de las personas más influyentes en el mundo musical, llegando a consolidarse a lo largo de su carrera como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

El Gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza de Donald Trump, ha sido fuertemente criticado por sus políticas migratorias. Por esta razón, Bad Bunny, en su gira 2025-2026, decidió no incluir al territorio norteamericano por temor a que, a la salida de los conciertos, se hicieran redadas migratorias.

Bad Bunny y Donald Trump Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

El show artístico del Super Bowl es uno de los más esperados por el mundo del espectáculo, no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, pues este es transmitido y otras personas podrán disfrutarlo aunque no estén en territorio norteamericano.

Escándalo en el Super Bowl LX: las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines

En años anteriores han estado personalidades como Madonna, Beyoncé, Bruno Mars y Katy Perry, entre muchos otros que han hecho parte de este.

El Super Bowl es el partido final del campeonato de la National Football League (NFL); este evento eclipsa a millones de fanáticos del futbol americano. En el año 2026 se enfrentarán New England Patriots y Seattle Seahawks.