Importante periodista reaccionó, en medio de lágrimas, al ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl: “Se vale tener una lágrima en el ojo”

Con un recital histórico y arrollador, el puertorriqueño Bad Bunny prendió la edición número 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks le ganaron 29-13 a los New England Patriots para alzar su segundo título de la NFL.

Bad Bunny, primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió con fuerza su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que pagaron miles de dólares por una localidad en Santa Clara, California.

Lejos del Levi’s Stadium, más de cien millones de personas siguieron por las pantallas esta final de la liga de fútbol americano (NFL), entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, que no tardó en arremeter contra el concierto en redes sociales.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! […] Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo. Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día […]. No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo”, escribió el mandatario estadounidense.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por la cruzada antimigratoria del republicano.

La presentación del cantante puertorriqueño captó la atención de miles, pero mientras esto sucedía, uno de los momentos más comentados en redes fue la reacción del reconocido periodista deportivo John Sutcliffe.

Según muestran videos, el hombre no pudo contener las lágrimas a la hora de hablar en vivo del show de medio tiempo.

Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Foto: AP

“Puede que no te identifiques con su música, pero es imposible no llorar”, manifestó Sutcliffe, mostrándose notablemente conmovido.

“He tenido la oportunidad de cubrir más de 33, 34 Super Bowl como méxico-norteamericano, hijo de una americana, y la verdad fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no, fue con su música, con amor, con cultura, con cariño, ¿no? En un mundo donde de repente todo mundo se está peleando y reconocer a Lady Gaga, vino Ricky Martin... (sic)”, añadió el periodista deportivo.

Por último, afirmó que las personas de todos los países latinoamericanos estaban en todo su derecho de sentirse nostálgicos, incluso hasta de llorar, por el orgullo que Bad Bunny transmitió.

“También se vale hoy, estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso, que Benito cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bad Bunny”, concluyó.