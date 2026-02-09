Estados Unidos

Bad Bunny conquista el Super Bowl y sacude a Estados Unidos: el espectáculo que encendió el orgullo latino y la polémica global

El show del artista puertorriqueño marcó un hito cultural, abrió un debate político en EE. UU. y desató una ola de desinformación en redes sociales.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

9 de febrero de 2026, 12:06 p. m.
Bad Bunny durante su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026
Bad Bunny durante su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026 Foto: AP

El Super Bowl 2026 no solo se consolidó como el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos, sino que también se erigió como un fenómeno cultural global que reavivó el debate sobre identidad, representación latina, política migratoria y el papel del entretenimiento en el discurso público.

La confusión viral por el niño en el escenario y la ola de desinformación en redes

El espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, y varios momentos virales fuera del campo, generaron un impacto mediático que trascendió el fútbol americano y dominó redes sociales y titulares en todo el mundo. Durante la presentación, el artista puertorriqueño combinó referencias culturales, elementos autobiográficos y guiños simbólicos a su historia personal.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando entregó de manera simbólica un premio Grammy a un niño en escena, lo que desencadenó una ola de especulación en redes sociales. Usuarios afirmaron que se trataba de un menor migrante detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una narrativa que rápidamente se viralizó.

No obstante, medios estadounidenses como People y ESPN Deportes desmintieron la versión y confirmaron que el niño era un actor infantil que interpretaba una versión joven del cantante, como parte de la narrativa artística del espectáculo.

La confusión se intensificó porque Bad Bunny había hecho declaraciones contundentes en la gala de los Grammy, donde criticó la política migratoria estadounidense y expresó mensajes de solidaridad con las comunidades latinas.

Un impulso a la cultura latina en la televisión estadounidense

Más allá de la polémica, el show fue interpretado por analistas culturales como una señal del avance del español y la cultura latina en el entretenimiento mainstream estadounidense. En plataformas digitales, la reacción del público fue inmediata y polarizada. En foros y redes sociales, miles de usuarios debatieron sobre la calidad del show, la relevancia cultural del artista y el simbolismo político del espectáculo.

Algunos elogiaron la visibilidad del español en el evento televisivo más visto del país, mientras que otros criticaron aspectos técnicos del sonido o cuestionaron la elección del artista como protagonista del show de medio tiempo. El evento también generó récords mediáticos: transmisiones simultáneas, millones de interacciones en plataformas sociales y una conversación global que se extendió a América Latina y Europa, consolidando al Super Bowl como un fenómeno mediático transnacional.

El impacto del show consolidó la visibilidad latina y reabrió el debate cultural en Estados Unidos

Bad Bunny estuvo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin como artistas invitados sorpresa, además de apariciones especiales de celebridades como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba dentro de la puesta en escena.

El espectáculo combinó un recorrido por los mayores éxitos de Bad Bunny con una narrativa visual centrada en la identidad latina y puertorriqueña, e incluyó un segmento viral con una boda real en vivo sobre el escenario.

Medios como Reuters destacaron que el show fue concebido como una “carta de amor a Puerto Rico” y una declaración cultural para millones de latinos en EE. UU.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Por su parte, The Washington Post subrayó que la presentación reflejó tensiones culturales y políticas en torno a identidad, migración y diversidad lingüística. La participación de Bad Bunny marcó un hito simbólico al situar a un artista latino en el centro del espectáculo estadounidense más influyente, reforzando la tendencia de globalización cultural impulsada por el streaming.

