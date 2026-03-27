Hallaron un tesoro español de 1715 avaluado en un millón de dólares en la costa de Florida

Un hallazgo submarino frente a la costa de Florida sacó a la luz más de mil monedas de oro y plata vinculadas a la flota española de 1715, con un valor estimado cercano al millón de dólares.

Estas son las monedas conmemorativas que terminaron valiendo una millonada en Estados Unidos. ¿Cuáles son?

Hallazgo de monedas españolas reabre el misterio de la Flota de 1715 en Florida

Frente a las costas de Florida, en una zona que los buscadores de fortuna han bautizado desde hace décadas como la “Costa del Tesoro”, un nuevo hallazgo ha reactivado la historia marítima del Imperio español.

Más de 1.000 monedas de oro y plata, con una antigüedad de más de tres siglos, fueron recuperadas recientemente en un operativo de buceo especializado.

Estas monedas están avaladas en alrededor de un millón de dólares, según informó la empresa encargada del rescate y medios estadounidenses que han seguido el caso.

Las piezas recuperadas forman parte del legado material de la célebre flota española de 1715, una de las mayores tragedias navales de la época colonial.

Aquella expedición, que zarpó desde La Habana con destino a España, transportaba enormes cantidades de oro, plata y joyas procedentes de las colonias americanas.

Sin embargo, un violento huracán golpeó la flota frente a la costa este de Florida el 31 de julio de 1715.

Esto provocó el hundimiento de la mayoría de sus embarcaciones y la dispersión de su valiosa carga en el fondo del mar.

Más de tres siglos después, los restos de aquel naufragio continúan emergiendo de manera fragmentada.

La reciente recuperación, realizada por buzos de la empresa 1715 Fleet, Queens Jewels LLC, incluyó monedas conocidas como “reales de a ocho”, acuñadas en territorios que entonces formaban parte del Imperio español, como México, Perú y Bolivia.

Muchas de ellas aún conservan fechas y marcas de ceca visibles, lo que no solo incrementa su valor en el mercado de coleccionistas, sino que también aporta información clave para los historiadores sobre el comercio transatlántico de la época.

De acuerdo con los reportes de la compañía y las agencias de prensa que han documentado el hallazgo, las monedas podrían haber pertenecido a un mismo cargamento o cofre que se dispersó cuando el barco sucumbió al huracán, como se informa en Euronews.

Monedas de oro silmilares a las halladas del naufragio de la Flota española de 1715 frente a la costa de Florida. Foto: Getty Images

Hallazgo de monedas del naufragio de 1715 en la costa de Florida reaviva el interés histórico y arqueológico

El estado de conservación de las monedas ha sorprendido a los especialistas, considerando el tiempo que han permanecido bajo la arena y el agua salada del Atlántico.

Más allá del impacto económico del hallazgo, que ha sido estimado en alrededor de un millón de dólares, el valor histórico es aún mayor.

El sorprendente tesoro hallado en un cultivo: monedas y lingotes que apuntan a un país

Cada moneda funciona como una cápsula del tiempo que permite reconstruir rutas comerciales, sistemas monetarios y dinámicas de poder del Imperio español en el siglo XVIII, cuando el oro y la plata de América alimentaban la economía europea.

El hallazgo también reabre el debate sobre la explotación de restos históricos en aguas internacionales y el equilibrio entre la recuperación comercial y la preservación arqueológica.

En Florida, este tipo de operaciones está regulado por permisos estatales que buscan garantizar que, al menos parcialmente, los objetos recuperados puedan ser estudiados y exhibidos en museos.