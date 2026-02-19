Científicos confirmaron la existencia de un enorme reservorio de agua dulce oculto bajo el lecho del océano Atlántico, frente a la costa noreste de Estados Unidos.

El depósito, formado hace miles de años, podría contener suficiente agua para abastecer a millones de personas durante siglos, aunque su explotación plantea enormes desafíos técnicos, ambientales y legales.

El descubrimiento de un acuífero gigante bajo el Atlántico plantea una nueva fuente estratégica de agua para Estados Unidos

El descubrimiento se basa en investigaciones geológicas que datan de décadas atrás, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detectó indicios de agua dulce atrapada bajo el lecho marino.

Sin embargo, fue una reciente expedición científica la que confirmó la existencia de un enorme reservorio formado hace unos 20.000 años.

El cual se formó durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y grandes volúmenes de agua dulce quedaron atrapados en sedimentos porosos cubiertos por capas de arcilla y limo.

Durante la expedición, conocida como Expedition 501, los investigadores perforaron varios cientos de metros bajo el fondo marino frente a Nantucket y Martha’s Vineyard, recuperando más de 13.000 galones de agua con baja salinidad.

Este hallazgo constituye una evidencia sólida de que el reservorio es vasto y antiguo, y que podría extenderse incluso más de lo estimado inicialmente.

Los científicos advierten, no obstante, que el hallazgo no implica una solución inmediata a los problemas de escasez hídrica.

La imagen muestra la ubicación aproximada del gigantesco reservorio de agua dulce detectado bajo el lecho del Atlántico, desde Nueva Jersey hasta Massachusetts Foto: Foto: Mapa: IODP / ECORD, Expedición 501, 2026

La reserva submarina que podría ayudar a enfrentar sequías y crisis hídrica en EE. UU.

Antes de considerar su uso, es necesario comprender cómo el agua dulce se mantiene separada del agua salada del océano.

Además, se hace necesario mirar qué tasas de extracción serían sostenibles sin que el agua marina invada el reservorio.

El geofísico Brandon Dugan, codirector científico de la expedición, explicó que estos factores determinarán dónde y cómo se podría bombear el agua sin comprometer su calidad.

Además de los desafíos científicos, el descubrimiento plantea interrogantes legales y políticos.

Al encontrarse en aguas federales o zonas económicas exclusivas, se necesitarían nuevos marcos regulatorios para definir derechos sobre el recurso y mecanismos de gestión.

También habría que considerar la participación de comunidades costeras con vínculos históricos con la plataforma continental, así como el impacto ambiental de transportar el agua a tierra firme y tratarla para consumo humano.

Los investigadores subrayan que este tipo de acuíferos submarinos no son renovables en escalas humanas, ya que se formaron hace miles de años.

Sin embargo, podrían servir como reserva estratégica en situaciones extremas, como sequías prolongadas, contaminación de acuíferos costeros o eventos climáticos extremos que afecten fuentes tradicionales de agua dulce.

En ese contexto, el reservorio podría actuar como una especie de “seguro hídrico” frente a crisis futuras.

El hallazgo también aporta nuevas perspectivas sobre la dinámica del ciclo del agua en el pasado y cómo los procesos geológicos antiguos influyen en los recursos actuales.

A medida que la demanda global de agua potable aumenta y el cambio climático intensifica las sequías, estos descubrimientos amplían el panorama de soluciones posibles, aunque su implementación requiera décadas de investigación, inversión e infraestructura.