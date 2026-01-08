Oro transparente

El nuevo “oro transparente”: cómo Emiratos Árabes apuesta por el agua para asegurar su futuro

Infraestructura subterránea у desalinización, claves del modelo hídrico del país.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 9:23 p. m.
Reservas subterráneas protegen millones de litros de agua en pleno desierto.
Reservas subterráneas protegen millones de litros de agua en pleno desierto. Foto: Getty Images

En una región donde el agua es tan escasa como valiosa, los Emiratos Árabes Unidos han apostado por una estrategia que combina ingeniería avanzada y visión geopolítica para garantizar suministros frente a los desafíos del clima árido.

En medio del desierto, lejos de ríos o lagos naturales, el país ha comenzado a almacenar decenas de miles de millones de litros de agua desalinizada en estructuras subterráneas profundas, un paso clave para reforzar su seguridad hídrica nacional.

Situados en la Península Arábica, los Emiratos enfrentan uno de los entornos más inhóspitos del planeta para la disponibilidad de agua dulce: precipitaciones mínimas, temperaturas extremas y una evaporación constante convierten cada gota en un recurso crítico.

Para suplir esta carencia, más del 90 % del agua potable necesaria para millones de habitantes proviene de plantas de desalinización, donde el agua de mar se transforma en agua apta para consumo humano mediante procesos físicos y químicos.

Sin embargo, depender únicamente de la producción continua deja al país vulnerable a eventualidades como fallas energéticas, interrupciones de energía costera o crisis regionales que afecten la operación de las plantas de desalinización.

Por ello, Emiratos Árabes Unidos ha implementado un enfoque de almacenamiento estratégico subterráneo, similar al que tradicionalmente se ha usado para reservas de petróleo, adaptado ahora para el recurso que sustenta la vida.

El mecanismo técnico se apoya en el almacenamiento de agua desalinizada en el subsuelo. El agua producida en las plantas costeras es conducida hacia formaciones geológicas profundas y cavidades naturales, donde permanece protegida del sol, del calor extremo y de la evaporación propia del entorno desértico.

Estas reservas subterráneas permiten conservar grandes volúmenes de agua potable y facilitan su extracción cuando se presentan emergencias o aumentos inesperados en la demanda.

El almacenamiento subterráneo reduce la vulnerabilidad ante crisis de abastecimiento. Foto: Getty Images

Las estructuras naturales funcionan como reservorios robustos, protegidos de la luz solar, de la intensa radiación térmica y de la evaporación que caracteriza a los ambientes desérticos.

Además de recargar estos acuíferos, los Emiratos están construyendo reservorios excavados y revestidos bajo tierra, integrados directamente con las redes de suministro urbano.

Esta combinación técnica de recursos naturales y obras civiles proporciona un almacenamiento eficiente y seguro que puede ser extraído rápidamente en momentos de emergencia o picos de demanda, aumentando la productividad del sistema hídrico nacional.

El uso del subsuelo para almacenar agua responde también a una realidad climática, las altas temperaturas que con frecuencia superan los 45° que los embalses superficiales pierdan grandes volúmenes por evaporación, y que sistemas abiertos sean vulnerables a tormentas de arena, salinización y contaminación.

El almacenamiento profundo minimiza estos riesgos y convierte el agua en un activo estratégico comparable a una reserva energética o alimentaria.

Este enfoque forma parte de una agenda más amplia de seguridad hídrica y sostenibilidad, que incluye la adopción de tecnologías más eficientes de desalinización, uso de energías renovables para reducir emisiones y la reutilización de aguas residuales tratadas para fines no potables.

Para una nación sin recursos hídricos naturales, estas medidas son fundamentales para sostener el desarrollo urbano, la agricultura controlada y las necesidades de una población creciente.

Con este tipo de infraestructura, los Emiratos refuerzan no solo su abastecimiento interno, sino que también proyectan liderazgo en soluciones que pueden servir de referencia para otros países áridos.

