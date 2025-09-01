Cuando llegan las altas temperaturas, los principales afectados en el hogar son las plantas. El sol, aire seco y olas de calor pueden deshidratar el sustrato de las plantas en un par de horas, provocando que las hojas, tallos y raíces terminen afectadas. Por lo tanto, es en esta época donde más atención toca prestarles a las plantas, ya que, si no se actúa a tiempo, estas matas de interior se pueden marchitar.

Las consecuencias negativas que llegan a sufrir las plantas durante la época de temperaturas altas se deben a que el calor hace que el agua del sustrato se evapore antes de que la planta la absorba. Además, el metabolismo de la planta se acelera con el calor, esto provoca que la planta necesite de más recursos para seguir con viva.

Para evitar estos escenarios trágicos, el experto en plantas Álvaro Pedrera compartió varios consejos para ayudar las plantas de interior a sobrellevar de mejor manera el calor sin sufrir daños. Entre sus consejos destaca el método de la inmersión, el cual es ideal para hidratarlas una vez al mes.

Este método es un sistema de riego profundo que consiste en sumergir la maceta, solo hasta la mitad, en un recipiente con agua durante 10-20 minutos. Este tiempo es suficiente para que la planta absorba el agua por los orificios de drenaje de la maceta, gracias al efecto de capilaridad, empapando el sustrato de forma uniforme.

Gracias a este método, las plantas obtendrán estos beneficios.

Hidratación completa y homogénea: el agua llega a las raíces, sobre todo a aquellas que están más profundas.

el agua llega a las raíces, sobre todo a aquellas que están más profundas. Previene zonas secas: este método es ideal para las plantas que tienen el sustrato apelmazado o que no retienen la humedad correctamente.

este método es ideal para las plantas que tienen el sustrato apelmazado o que no retienen la humedad correctamente. Favorece la absorción de nutrientes: el sustrato bien hidrato permite que los minerales lleguen a todas las partes de la planta.

el sustrato bien hidrato permite que los minerales lleguen a todas las partes de la planta. Recupera plantas deshidratadas: este método también permite recuperar una planta que ha estado alicaída.

El experto en cuidado de plantas recomendó hacer este método de riego por inmersión una vez al mes, y siempre en plantas que lo necesiten de verdad, ya que hacerlo con mucha frecuencia puede provocar que el sustrato se encharque o que las raíces se pudran.

| Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros consejos de Pedrera para regar las plantas