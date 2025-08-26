Suscribirse

Tips y consejos prácticos de un especialista para usar de manera correcta el abono en sus plantas

Redacción Cómo
27 de agosto de 2025, 12:50 a. m.
Colocarle un buen abono natural a sus plantas hará que estas crezcan y florezcan
Tips y consejos prácticos de un especialista para usar de manera correcta el abono en sus plantas. | Foto: Getty Images

Álvaro Pedrera, experto en cuidado de plantas, mencionó que se debe tener mucho cuidado con el uso del abono para plantas, ya que el exceso de este compuesto puede hacer que las plantas mueran. Cabe destacar que el abono es una mezcla de nutrientes que algunas plantas necesitan para crecer.

El especialista utilizó sus redes sociales, para explicar que “el abono es como la comida para las plantas: si les das la cantidad adecuada, estarán sanas y fuertes, pero si te pasas, puedes quemar las raíces y matarlas en días”.

Este experto compartió algunos consejos que se deben tener en cuenta a la hora de abonar las plantas.

Si está iniciando en el mundo de la jardinería, es muy probable que tenga dudas con respecto al abono. Ante esta situación muy común, Pedrera compartió, en su cuenta personal de Instagram, consejos que se deben tener en cuenta antes de comprar abono y usarlo en las plantas.

El abono es importante, pero no obligatorio

Este especialista aseguró que muchas platas pueden vivir sin abono, sobre todo las plantas de interior o de poco mantenimiento. Estas especies pueden vivir sin fertilizantes, siempre y cuando tengan sustratos de calidad y sean trasplantadas con cierta frecuencia.

Contexto: ¿Las hojas de sus plantas se secan y toman un color marrón? Esta puede ser la razón y solución

Usar abono correctamente

La recomendación de este experto es informarse, conversar con otros especialistas y practicar. Algo esencial es no dejarse llevar por la impaciencia y seguir las recomendaciones de dosis y frecuencia que la planta necesita. Pedrera recordó que el exceso de abono puede estropear el trabajo de cuidado de la planta.

Más abono no significa más crecimiento

Según este experto, cuando se agrega más abono se consigue que la planta crezca más rápido, pero débil. “Si alguna vez has pensado ‘voy a echarle un poco más de abono, así crecerá mejor’, déjame decirte que estás jugando con fuego”.

Pedrera explicó que existe una falsa creencia de que mientras más abono se ponga a las plantas, crecerán más rápido.

Estos fertilizantes orgánicos aportan una mezcla de nutrientes esenciales y microorganismos beneficiosos, creando condiciones ideales para el desarrollo radicular y el follaje vibrante.
El exceso de abono provoca que las raíces se quemen. | Foto: Getty Images

Esto pasa si excede con el abono en plantas

“Un exceso de abono puede ser fatal para tus plantas”, indica. Asimismo, comparte una experiencia que tuvo con su primera monstera, “me creía que iba a crecer dos metros por echarle más abono, y lo que pasó fue que las puntas de sus hojas se empezaron a poner negras”.

Estos son otros problemas de exceder el abono para las plantas, según Pedrera

  • El exceso de abono provoca que las raíces se quemen.
  • las puntas de las hojas se pueden poner de color marrón.
  • El exceso de abono puede hacer crecer rápidamente la planta, pero de forma débil, con tallos blandos y hojas nada resistentes.

