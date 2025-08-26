¿Las hojas de sus plantas se secan y toman un color marrón? Esta puede ser la razón y solución

Una preocupación constante entre los amantes de las plantas son las puntas marrones y secas en las hojas de estas matas de interior. Por lo general, se tiende a pensar que esto se debe a un riego insuficiente o excesivo.

No obstante, Álvaro Pedrera, especialista en plantas, mencionó a través de sus redes sociales, que la alteración en las hojas tiene otro origen: la falta de humedad en el ambiente. De acuerdo a la experiencia de este experto, sobre todo en invierno o en espacios con calefacción, es la causa más frecuente detrás de que estas hojas tomen este color.

Existen varias soluciones y sencillas para lograr mantener la humedad del ambiente y favorecer las plantas de interior. | Foto: Getty Images

Pedrera aseguró que, si las hojas de las plantas se ponen marrones y se secan en las puntas, la causa principal no se debe al riego, sino con la falta de humedad. El especialista indicó que el aire seco se convierte en un claro enemigo de las plantas que se ubican al interior de un hogar. Aunque muchas personas llegan a pensar que este problema se soluciona incrementando la frecuencia del riego, el factor que resulta determinante es un ambiente seco.

Álvaro Pedrera advirtió la importancia de observar las señales que muestran las plantas, como puntas secas o enrollamiento de las hojas. Aprender a identificar estas señales será fundamental para saber si las plantas necesitan de un entorno más húmedo.

Según Pedrera, existen varias soluciones y sencillas para lograr mantener la humedad del ambiente y favorecer las plantas de interior. La primera solución recomendada por este especialista es agrupar varias plantas juntas, ya que esto genera un microclima más húmedo, algo muy similar a una pequeña selva o jungla dentro de la casa.

Otra buena alternativa es adquirir un humidificador, sobre todo para zonas secas o en invierno, cuando la calefacción agrava la sequedad del aire.

Asimismo, Pedrera recomienda poner un plato con piedras y agua debajo de la maceta, asegurándose que la base de la maceta no toque el agua de manera directa, para que la evaporación aumente la humedad. El experto también aconsejó pulverizar hojas con agua mediante un atomizador.