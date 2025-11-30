Calendario lunar de diciembre 2025: estos serán los días más favorables para depilarse o cortarse el cabello

Durante ciclos, las fases de la luna han compartido un estrecho vínculo con el cuidado personal en diferentes culturas. Por esta razón, es muy común escuchar personas interesadas en consultar, cada mes, el calendario lunar ya que, según las creencias, revela cuáles son los mejores días para depilarse o cortarse en cabello.

De esta manera, las principales fases de este astro que se deben tener en cuenta son: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, las cuales se consideran momentos distintos, cada uno con “energías” particulares que se pueden usar dependiendo lo que busca o desea cada individuo.

Para este cierre del calendario lunar 2025 en diciembre, de acuerdo con el portal Cuerpo Mente, el último mes del año tendrá una luna llena que alcanzará la categoría de superluna, el solsticio de invierno y dos espectaculares lluvias de estrellas.

En cuanto a los días más favorables para cortarse el cabello o depilarse, teniendo en cuenta información recopilada del Calendario de Agricultura Biodinámica de Maria Thun, de la editorial Rudolf Steiner, la misma fuente indica que estas son algunas recomendaciones:

Estas son las mejores fechas, según el calendario lunar, para cortarse el cabello. | Foto: Getty Images

Si desea que el cabello crezca rápido, se recomienda elegir lo que en agricultura biodinámica se conoce como un “periodo raíz”, que se produce cuando la luna se encuentra a la altura de alguna de las constelaciones llamadas de tierra y, al mismo tiempo, descendiendo en su órbita.

En el calendario lunar de diciembre de 2025, los “periodos raíz” son los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre. No obstante, si el objetivo con el corte de cabello es obtener un efecto revitalizador, se aconseja elegir un “periodo hoja”, que hace referencia al momento en el que la luna se sitúa a la altura de alguna de las constelaciones de agua y ascendiendo en su órbita.

De acuerdo con el calendario, estos periodos hoja en el calendario lunar de diciembre serían: el lunes 1; sábado 27 por la tarde; todo el domingo 28; y el lunes 29 en horas de la mañana hasta las 12 del medio día.

¿Y para depilarse?

Contrario a lo que se busca con los cortes del cabello, en el calendario lunar se pretende identificar la fecha más conveniente para lograr que el crecimiento del vello sea más lento, seleccionando para esta temporada los días sábado 6 diciembre; domingo 7; martes 16; y miércoles 17 por la mañana hasta las 12 del medio día.

Con el calendario lunar, se podrían identificar fechas para depilarse y hacer que el vello crezca más lento. | Foto: Getty Images / Bogdan Kurylo