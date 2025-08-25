Calendario lunar septiembre 2025: fases y fechas clave para depilarse y cortarse el pelo

Según creencias ancestrales y tradicionales, la luna posee una gran influencia en el cuidado personal, especialmente cuando se habla del crecimiento del cabello y el vello corporal.

Por esta razón, durante siglos y por muchas generaciones se han tratado de sincronizar los cortes de cabello y depilación con las fases lunares, ya que es una tradición que no solo responde a una cosmovisión simbólica, sino también a creencias sobre cómo estas fases influyen en su aspecto.

En este contexto, de acuerdo con el calendario lunar de septiembre de 2025, las mejores fechas para cortarse el pelo son a partir del día 30, o del 14 al 20 de septiembre, dependiendo la intención de cada persona.

¿Cómo elegir la mejor fecha?

Si la idea es lograr que el pelo crezca sano y fuerte, según el portal Idealista News, de España, la mejor fecha para cortarlo es a partir del día 30, que coincide con la fase creciente de la luna.

En esta fase lunar, según las creencias, el cabello y el vello crecen más rápido y con mayor fuerza, por lo que es ideal cortarse el pelo si se quiere estimular un crecimiento rápido y saludable.

No obstante, si la intención es que el cambio de look dure más tiempo, es decir, que el crecimiento del pelo sea más lento, se aconseja aprovechar las fechas del 14 al 20 de septiembre, cuando la luna entra en fase menguante.

Las fases de la luna también pueden favorecer la depilación para que sea más duradera. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En la luna menguante se dice que el crecimiento se ralentiza y se fortalece la raíz, siendo la fase ideal para cortarse el pelo si se quiere que mantenga su forma más tiempo, y para depilarse, porque el vello tardaría más en salir y podría crecer más fino.

Cabe mencionar que aunque los efectos de las fases de la luna en el corte de cabello y depilación no están científicamente comprobados, la creencia popular afirma que este astro sí tiene una influencia bastante fuerte en este tipo de prácticas.

Debido a esto, hasta fecha, han sido varias las generaciones que han puesto en práctica estas tradiciones, que incluyen otras fases de la luna como la creciente o llena, cuando se trata de aplicar tratamientos en el cabello y obtener excelentes resultados.

Esto se debe a que la luna llena se asocia con máxima energía, fuerza y brillo, por lo que también se dice que cortar el pelo en esta fase favorece la densidad y volumen. Sin embargo, no es recomendable para la depilación, ya que se cree que las heridas podrían tardar más en cicatrizar.