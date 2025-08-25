Suscribirse

Cómo

Calendario lunar septiembre 2025: fases y fechas clave para depilarse y cortarse el pelo

Los días ideales para cortarse el pelo varían según la intención de la persona, pues se dice que cada fase lunar aporta un beneficio distinto.

Redacción Cómo
25 de agosto de 2025, 6:27 p. m.
Estas son las mejores fechas, según el calendario lunar, para cortarse el cabello.
Estas son las mejores fechas, según el calendario lunar, para cortarse el cabello. | Foto: Getty Images

Según creencias ancestrales y tradicionales, la luna posee una gran influencia en el cuidado personal, especialmente cuando se habla del crecimiento del cabello y el vello corporal.

Por esta razón, durante siglos y por muchas generaciones se han tratado de sincronizar los cortes de cabello y depilación con las fases lunares, ya que es una tradición que no solo responde a una cosmovisión simbólica, sino también a creencias sobre cómo estas fases influyen en su aspecto.

Contexto: Experta en Feng Shui revela cómo debe ser la mesa del comedor para que la energía fluya sin ningún problema en el hogar

En este contexto, de acuerdo con el calendario lunar de septiembre de 2025, las mejores fechas para cortarse el pelo son a partir del día 30, o del 14 al 20 de septiembre, dependiendo la intención de cada persona.

¿Cómo elegir la mejor fecha?

Si la idea es lograr que el pelo crezca sano y fuerte, según el portal Idealista News, de España, la mejor fecha para cortarlo es a partir del día 30, que coincide con la fase creciente de la luna.

En esta fase lunar, según las creencias, el cabello y el vello crecen más rápido y con mayor fuerza, por lo que es ideal cortarse el pelo si se quiere estimular un crecimiento rápido y saludable.

No obstante, si la intención es que el cambio de look dure más tiempo, es decir, que el crecimiento del pelo sea más lento, se aconseja aprovechar las fechas del 14 al 20 de septiembre, cuando la luna entra en fase menguante.

Calendario lunar de julio 2025
Las fases de la luna también pueden favorecer la depilación para que sea más duradera. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En la luna menguante se dice que el crecimiento se ralentiza y se fortalece la raíz, siendo la fase ideal para cortarse el pelo si se quiere que mantenga su forma más tiempo, y para depilarse, porque el vello tardaría más en salir y podría crecer más fino.

Cabe mencionar que aunque los efectos de las fases de la luna en el corte de cabello y depilación no están científicamente comprobados, la creencia popular afirma que este astro sí tiene una influencia bastante fuerte en este tipo de prácticas.

Debido a esto, hasta fecha, han sido varias las generaciones que han puesto en práctica estas tradiciones, que incluyen otras fases de la luna como la creciente o llena, cuando se trata de aplicar tratamientos en el cabello y obtener excelentes resultados.

Contexto: La poderosa oración para avanzar en el trabajo y atraer bendiciones: así debe realizarla todos los lunes

Esto se debe a que la luna llena se asocia con máxima energía, fuerza y brillo, por lo que también se dice que cortar el pelo en esta fase favorece la densidad y volumen. Sin embargo, no es recomendable para la depilación, ya que se cree que las heridas podrían tardar más en cicatrizar.

Por último, según explica el portal CuerpoMente, la luna nueva está relacionada con el inicio y renovación, por lo que cortar el pelo en esta fase simboliza un nuevo comienzo, Sobre su efecto, indica que el crecimiento puede ser más lento, pero mucho más resistente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

2. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

3. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

4. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

5. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

calendario lunarFases lunares Cuidado personalCorte de cabellodepilaciónBelleza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.