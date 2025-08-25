Una de las prácticas más difundidas por los católicos es la oración para atraer prosperidad y éxito en el trabajo. Esto, no solo tiene un valor simbólico, sino que también puede funcionar como un recurso de motivación personal.

Por esta razón, revisamos cuál es la oración más efectiva, según católicos, que se debe realizar para pedir por el bienestar en el trabajo.

Las personas ponen su fe en Dios para obtener bendiciones en su trabajo. | Foto: Getty Images

Oración para tener éxito en mi trabajo

Amado Dios, en este día me acerco hasta ti para darte infinitas gracias por mi trabajo, por medio del cual gano el sustento para cubrir mis necesidades y las necesidades de las personas que amo.

Gracias por brindarme salud y energía para cumplir cada día con mis obligaciones, gracias porque tú eres mi compañero en toda actividad y siempre estás junto a mí velando para que todo salga bien.

Amado Dios, en este nuevo día te ofrezco mis sueños, mis anhelos, mis luchas, mis penas y también mi alegría. Permite que todo lo que haga en el día de hoy sea para tu honra y tu gloria.

Te pido que me concedas sabiduría para poder hacer bien mis labores, valor para no desesperar en medio de las adversidades, honradez para ser transparente y no caer en tentación e integridad para dar siempre lo mejor de mí. Señor, por favor, bríndame la gracia de poder amarte y servirte con todo mi corazón.

Leer la biblia u orar de otras formas es ideal para acercarse a Dios. | Foto: Getty Images

Padre amado, te pido también que tu hermosa luz ilumine las ciudades, las fábricas y talleres, el campo y a todas las personas que en él trabajan, las escuelas, las minas, las oficinas, el mar y también el hogar de cada trabajador.

Por favor evita toda tragedia o calamidad y permite que al terminar la jornada todos puedan volver a sus casas, felices al reencuentro con sus familias.

Por favor, Señor, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el respeto, el compañerismo y la unión y te pido que todo aquel que trabaje con desaliento se reanime y permanezca en tu cuidado y protección.