Suscribirse

Cómo

La poderosa oración para avanzar en el trabajo y atraer bendiciones: así debe realizarla todos los lunes

Esta oración es la mejor forma de conectar con un ser superior.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 3:19 p. m.
Oración
La poderosa oración para avanzar en el trabajo y atraer bendiciones: así debe realizarla todos los lunes | Foto: Getty Images

Una de las prácticas más difundidas por los católicos es la oración para atraer prosperidad y éxito en el trabajo. Esto, no solo tiene un valor simbólico, sino que también puede funcionar como un recurso de motivación personal.

Por esta razón, revisamos cuál es la oración más efectiva, según católicos, que se debe realizar para pedir por el bienestar en el trabajo.

Contexto: Oración con el Salmo 37 para situaciones difíciles y de angustia

Oración
Las personas ponen su fe en Dios para obtener bendiciones en su trabajo. | Foto: Getty Images

Oración para tener éxito en mi trabajo

Amado Dios, en este día me acerco hasta ti para darte infinitas gracias por mi trabajo, por medio del cual gano el sustento para cubrir mis necesidades y las necesidades de las personas que amo.

Gracias por brindarme salud y energía para cumplir cada día con mis obligaciones, gracias porque tú eres mi compañero en toda actividad y siempre estás junto a mí velando para que todo salga bien.

Contexto: Oración a Santa Bárbara para pedir protección ante situaciones peligrosas

Amado Dios, en este nuevo día te ofrezco mis sueños, mis anhelos, mis luchas, mis penas y también mi alegría. Permite que todo lo que haga en el día de hoy sea para tu honra y tu gloria.

Te pido que me concedas sabiduría para poder hacer bien mis labores, valor para no desesperar en medio de las adversidades, honradez para ser transparente y no caer en tentación e integridad para dar siempre lo mejor de mí. Señor, por favor, bríndame la gracia de poder amarte y servirte con todo mi corazón.

Versículos de la Biblia para una ruptura que pueden ayudar a superar esta situación difícil.
Leer la biblia u orar de otras formas es ideal para acercarse a Dios. | Foto: Getty Images

Padre amado, te pido también que tu hermosa luz ilumine las ciudades, las fábricas y talleres, el campo y a todas las personas que en él trabajan, las escuelas, las minas, las oficinas, el mar y también el hogar de cada trabajador.

Por favor evita toda tragedia o calamidad y permite que al terminar la jornada todos puedan volver a sus casas, felices al reencuentro con sus familias.

Por favor, Señor, libérame y libera a todos del abuso, de las envidias o de los malos tratos. Haz que en mi trabajo impere la comprensión, el respeto, el compañerismo y la unión y te pido que todo aquel que trabaje con desaliento se reanime y permanezca en tu cuidado y protección.

Ayúdanos para ver el trabajo como un gran regalo y bendición y permítenos alcanzar nuestras metas a través de él. Señor, gracias por tu amor, por tu generosidad y porque siempre tú escuchas mi oración. Confío en ti y en tu palabra, por eso mi vida y mis ilusiones están en tus manos, Amén.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lamine Yamal confirmó su relación con Nicki Nicole y el padre del futbolista no se guardó nada: “Son cosas suyas, no son mías”

2. En video quedó registrada la violenta agresión a policías en Hip Hop al Parque, en Bogotá

3. Pareja de mexicanos con más de 36 años viviendo en Estados Unidos se ve obligada a autodeportarse: “Me pueden agarrar”

4. Asesinan a voluntario de la Defensa Civil en un intento de atraco: esta es la historia

5. Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OraciónTrabajo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.