Oración con el Salmo 37 para situaciones difíciles y de angustia

Con frecuencia se escucha hablar de los salmos de la Biblia, pero no siempre se tiene claro que son. Se trata de una colección de poemas, himnos y oraciones que forman el Libro de los Salmos.

Son escritos que expresan una amplia gama de emociones humanas como la gratitud, el arrepentimiento, la angustia, la confianza y la esperanza en Dios. Su lenguaje poético y su profundidad espiritual los convierten en una parte fundamental de la Biblia y de la devoción de millones de creyentes en el mundo.

Uno de ellos es el Salmo 37, que sirve para pedir en momentos de dificultad porque transmite un poderoso mensaje de confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen injustas o adversas, o en momentos en que el enojo y la angustia se apoderan de las personas. Esta es una oración con este Salmo según el sitio web Oración Milagrosa.

Quien tiene fe, ora de diferentes formas y una de ellas es a través de los Salmos. | Foto: Getty Images

Oración con el Salmo 37 para situaciones difíciles

Señor mío y Dios mío, en la paz de este instante me acerco hasta ti a la luz del poderoso Salmo 37, para darte gracias por el sublime regalo de la vida y para hablarte de mí, de lo que hay en mi corazón, de los sueños que me inspiran y las necesidades que me preocupan.

Gracias Padre amado por todo lo que tú me brindas con amor y generosidad, gracias por mi hogar, por mi familia, por los alimentos, por el vestido, por el aire que respiramos y por el agua que sacia nuestra sed; tú eres bueno y bondadoso.

Amado Dios, tú mejor que nadie conoces mis intenciones, mis luchas y mi fragilidad. Tú ves siempre mi día a día y mi historia personal; es por eso que hoy recurro a ti, pues ya no quiero seguir batallando solo en mis fuerzas; te suplico que me soportes con tu mano fuerte y me ayudes a permanecer firme frente a la tristeza, la adversidad y la injusticia.

El Salmo 37 es una forma de orar depositando la confianza en Dios. | Foto: Getty Images

Quiero encomendarte mi camino, por favor cuídame y protégeme de aquellos que no me quieren y desean hacerme mal, derriba los obstáculos que me impiden avanzar y bendice todos mis proyectos y actividades.

Ayúdame a alcanzar aquellos milagros que tanto necesito, cuida siempre de mí, de mis seres queridos, danos salud, sabiduría, ayúdanos a vivir con un propósito y permítenos ser un humilde instrumento de tu obra.

De mi parte daré cada día lo mejor de mí y me estableceré con fe y esperanza, pues yo confío en ti y sé que las mejores sonrisas son las que nacen de los dolores más profundos.