Gente

Cuarta vela de Adviento: La poderosa oración para encender este domingo 21 de diciembre y atraer la paz.

Este domingo se celebra el último día de la preparación de la llegada del niño Jesús.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de diciembre de 2025, 3:21 a. m.
Día cuatro, corona de Adviento 21 de diciembre
Día cuatro, corona de Adviento 21 de diciembre Foto: semana

Este domingo 21 de diciembre de 2025, los hogares colombianos se reúnen para encender la cuarta y última vela de la corona de Adviento, un acto simbólico que marca la antesala definitiva del nacimiento de Jesús y el cierre de un ciclo de preparación espiritual. Con este gesto sencillo, pero profundamente simbólico, la espera llega a su plenitud y el corazón se prepara para recibir al Niño Jesús.

Preocupación por la salud de reconocida actriz: esta es la extraña afección que le quita el sueño

La culminación del camino hacia el pesebre

El Adviento, que proviene del latín adventus (venida), es el periodo de cuatro semanas con el que la Iglesia Católica inicia su año litúrgico. Durante este tiempo, la corona de ramas verdes y sus cuatro cirios se convierten en el centro de atención de las salas y parroquias. Este domingo 21 de diciembre, la luz alcanza su máxima intensidad, recordándonos que la Navidad está a solo tres días de distancia.

Este gesto litúrgico señala la culminación del tiempo de espera previo a la Navidad, consolidándose como uno de los momentos más íntimos y reflexivos para las familias antes de la Nochebuena.

¿Qué significa la cuarta vela?

Cada vela de la corona tiene un propósito y una carga simbólica. Mientras que la primera representa la esperanza, la segunda la fe y la tercera la alegría y la cuarta vela es conocida tradicionalmente como la “Vela de los Ángeles” o la vela de la Paz.

Gente

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: ”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Gente

Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Gente

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Gente

Los signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Gente

Este es el nuevo confirmado para ‘La casa de los famosos 3’; su expareja estuvo en la primera edición

Gente

Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

Cultura

Día 2 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 17 de diciembre

Cultura

Día 3 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos de este 18 de diciembre

Cultura

Día 1 de la Novena de Aguinaldos 2025: las oraciones, gozos y villancicos completos este 16 de diciembre

Día número cuarto de la corona de Adviento, una vela por la paz.
Día número cuarto de la corona de Adviento, una vela por la paz. Foto: semana

Su encendido representa la pureza y la luz que los mensajeros celestiales anunciaron a los pastores en Belén. En el contexto cultural colombiano, este domingo se vive con especial fervor, coincidiendo a menudo con las Novenas de Aguinaldos, lo que intensifica la atmósfera de unión y reconciliación en todo el territorio nacional.

“No se quedó callada”: el contundente mensaje de Daniela Ospina a quienes piden el retiro de su hermano David

Oración para encender la cuarta vela (21 de diciembre)

Para realizar este rito en casa, se recomienda crear un ambiente de silencio y respeto. También es importante intencionar la cuarta vela de la corona de Adviento:

“Señor, hoy encendemos la cuarta vela de nuestra corona. Al ver su luz, sentimos que la Navidad ya está aquí. Te pedimos que abras nuestros corazones para recibir a tu Hijo con amor y humildad. Que esta luz nos recuerde, que Tú eres la paz que el mundo tanto necesita. Bendice a nuestra familia y permítenos llegar al pesebre con un alma renovada.”

De acuerdo con la tradición y las fuentes litúrgicas consultadas, esta es la oración recomendada para este domingo:

Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el surco. Y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa.

También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el amor, en el trabajo de cada día.

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, a salvarnos!

(Con las manos juntas dice)

Ven, ven Señor, no tardes.

Ven, ven que te esperamos.

Ven, ven Señor, no tardes.

Ven pronto Señor.

El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tú.

Amén.

En Colombia, la corona de Adviento no es solo un objeto decorativo; es un termómetro de la temporada decembrina. Desde las grandes catedrales en Bogotá hasta los hogares en las zonas rurales, el encendido de las velas se acompaña de cantos y reflexiones que buscan sanar heridas familiares y fortalecer la fe.

Mas de Gente

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie,”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: ”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Por su papel en La primera vez, Palau ganó el premio a mejor actor de reparto en los Premios India Catalina en 2024.

Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Shakira junto a sus hijos, Milan y Sacha, en la premiere de Zootopia 2

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Día cuatro, corona de Adviento 21 de diciembre

Cuarta vela de Adviento: La poderosa oración para encender este domingo 21 de diciembre y atraer la paz.

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Los signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Este es el nuevo famoso que hará parte del 'reality' del Canal RCN.

Este es el nuevo confirmado para ‘La casa de los famosos 3’; su expareja estuvo en la primera edición

Mi Pobre Angelito, famosa película de Navidad

Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

Lokillo Florez, comediante y freestyler

De las risas al terror: el calvario que vive Lokillo Flórez tras recibir amenazas de muerte

Yina Calderón ataca a Lina tejeiro por "humanizar a su mascota"

¿Falta de empatía? Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por el luto de su mascota: “Pensé que era un familiar”

Noticias Destacadas