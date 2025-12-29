El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Finaliza el año y muchas familias se unen en oración para agradecer por el año que termina y también para pedir con el propósito de que el período que inicia esté lleno de cosas positivas y favorables para cada uno de los miembros del hogar.

Si bien hay muchas formas de orar y los fieles y creyentes tienen esos momentos de conexión con un ser Superior de diferentes formas; hay oraciones y salmos que se ajustan muy bien al 31 de diciembre.

Para el último día de este 2025, uno de los salmos poderosos que puede realizarse en familia es el 91, el cual se relaciona con protección y seguridad en el Todopoderoso.

Este Salmo transmite confianza y lo que indica es que por más complicadas que sean las situaciones, Dios estará al lado de cada uno protegiéndolo. Si bien hay varias versiones, en el fondo el mensaje es el mismo. Esta es una de ellas.

La oración es una forma de agradecer y pedir por los nuevos propósitos. Foto: Getty Images

Oración con el Salmo 91

1- El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.

2- Yo le digo al Señor: “Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío”.

3- Solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas,

4- pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!

5- No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día,

6- ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía.

7- Podrán caer mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará.

8- No tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido.

Orar en el último día del año es una práctica de muchos creyentes. Foto: Getty Images

9- Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección,

10- ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar.

11- Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos.

12- Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna.

13- Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y serpientes!

14- “Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi nombre.

15- Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo libraré, y lo llenaré de honores.

16- Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación".