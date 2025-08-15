A través de la oración, puede expresar sus intenciones más profundas y abrirse para recibir las bendiciones que este mes trae consigo. Aquí le presentamos una poderosa oración para pedir por milagros en cualquier momento del año.

Oración para pedir un milagro

El portal web Oración Milagrosa, recomienda elevar la siguiente plegaria para que Dios haga milagros en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos. Recuerde que debe repetirla con fe y creyendo que Dios lo escuchará:

Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de ilusión y alegría para darte gracias por todo tu amor y por aquellas hermosas bendiciones con las que día tras día Tú colmas mi vida, pero ante todo, a darte gracias por permitirme la dicha de vivir este nuevo mes, época de luz y amor, que une a las familias y los amigos.

Padre celestial, hoy pongo en tus manos mis ilusiones y mis planes. Te pido que seas Tú quien guíe mis pasos y quien me colme de fuerza y de sabiduría para poder salir adelante.

Por favor bendice mi vida y la vida de las personas que amo, acompáñanos en cada una de nuestras actividades y obligaciones, rodéanos con tu amor, protégenos a cada instante y permite que en todo sintamos tu presencia y tu gracia, para de este modo poder llegar al final del mes con la satisfacción del deber cumplido.

Padre, por favor ilumina mi hogar y mi familia, fortalece nuestra unidad y afianza nuestro vinculo de amor.

Tú mejor que nadie conoces nuestras vidas y nuestras necesidades, danos el hermoso don de la salud, el pan nuestro de cada día, sabiduría para crecer en tu nombre y un corazón noble, sensible y dispuesto a compartir con alegría e ilusión.

Dános también, amado Dios, una fe capaz de soportar y superar las crisis, la fuerza necesaria para perdonar las ofensas y una esperanza capaz de avanzar sobre todos los miedos.

Amado Dios, al iniciar este último mes del año, vengo a ti con un corazón agradecido.

Te entrego cada día de mi vida, mis sueños, mis necesidades y todo lo que anhelo lograr. Por favor, guía mis pasos, protege a mi familia y llena mi hogar de amor y bendiciones”.