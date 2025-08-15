Suscribirse

Cultura

Cómo rezar para pedir un milagro: esta es la efectiva oración de las ‘causas imposibles’

La oración es usada por los creyentes para comunicarse con Dios.

Redacción Cultura
15 de agosto de 2025, 2:44 p. m.
La oración que se debe hacer para pedir por un favor urgente.
Oración para pedir por milagros en diciembre: así es como debe rezarla. | Foto: Getty Images

A través de la oración, puede expresar sus intenciones más profundas y abrirse para recibir las bendiciones que este mes trae consigo. Aquí le presentamos una poderosa oración para pedir por milagros en cualquier momento del año.

Oración para pedir un milagro

El portal web Oración Milagrosa, recomienda elevar la siguiente plegaria para que Dios haga milagros en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos. Recuerde que debe repetirla con fe y creyendo que Dios lo escuchará:

Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de ilusión y alegría para darte gracias por todo tu amor y por aquellas hermosas bendiciones con las que día tras día Tú colmas mi vida, pero ante todo, a darte gracias por permitirme la dicha de vivir este nuevo mes, época de luz y amor, que une a las familias y los amigos.

Orar.
Contexto: Poderosa oración para tener éxito en nuevos proyectos y superar todos los obstáculos
Orar / Oración
Elevar las manos al momento de orar es un acto de agradecimiento a Dios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Padre celestial, hoy pongo en tus manos mis ilusiones y mis planes. Te pido que seas Tú quien guíe mis pasos y quien me colme de fuerza y de sabiduría para poder salir adelante.

Lo más leído

1. Escándalo en el Ejército: aparece video que dejaría mal parado al general Olveiro Pérez, inspector de la institución
2. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político
3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

Por favor bendice mi vida y la vida de las personas que amo, acompáñanos en cada una de nuestras actividades y obligaciones, rodéanos con tu amor, protégenos a cada instante y permite que en todo sintamos tu presencia y tu gracia, para de este modo poder llegar al final del mes con la satisfacción del deber cumplido.

Esta oración se debe realizar el primer domingo de Adviento.
Contexto: ¿Cómo saber que Dios está escuchando las oraciones?

Padre, por favor ilumina mi hogar y mi familia, fortalece nuestra unidad y afianza nuestro vinculo de amor.

Tú mejor que nadie conoces nuestras vidas y nuestras necesidades, danos el hermoso don de la salud, el pan nuestro de cada día, sabiduría para crecer en tu nombre y un corazón noble, sensible y dispuesto a compartir con alegría e ilusión.

Dános también, amado Dios, una fe capaz de soportar y superar las crisis, la fuerza necesaria para perdonar las ofensas y una esperanza capaz de avanzar sobre todos los miedos.

Amado Dios, al iniciar este último mes del año, vengo a ti con un corazón agradecido.

Te entrego cada día de mi vida, mis sueños, mis necesidades y todo lo que anhelo lograr. Por favor, guía mis pasos, protege a mi familia y llena mi hogar de amor y bendiciones”.

Amén.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melina Ramírez confesó detalle detrás de su ruptura con Mateo Carvajal y habló de duro proceso que llevó: “Hubo mucha tristeza”

2. Girona tomó última decisión con Yaser Asprilla: anuncio es oficial y no tiene marcha atrás

3. Asfixiados los comerciantes del Gran San: concejal de Bogotá denunció aumentos “desproporcionados” en el valor catastral de los locales en la zona

4. María Fernanda Cabal responde a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llegue al Senado o a otro rol político

5. Mastantuono “dejó a muchos con la boca abierta”: tildan de “extraño” lo que pasó en sede del Real Madrid

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MilagrosOración

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.