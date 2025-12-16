Suscribirse

La poderosa oración para fortalecer el amor en pareja en diciembre y superar todos los obstáculos

En el último mes del año, muchos esperan fortalecer sus conexiones amorosas.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de diciembre de 2025, 1:20 a. m.
Oración para parejas en diciembre del 2025.
Oración para parejas en diciembre del 2025. | Foto: Getty Images

En diciembre, miles de personas realizan un análisis de lo que fue su crecimiento y experiencias a lo largo del año, pues buscan hacer un balance para identificar las situaciones positivas y negativas con el fin de obtener aprendizajes y evitar cometer errores a futuro.

El amor en pareja es uno de los ámbitos con un mayor significado, pues en este mes cobran fuerza las conexiones y muchos esperan que sus relaciones se vean fortalecidas para afrontar los meses del próximo año.

Oración para el espíritu santo
Orar en Navidad es una forma de buscar protección y salida ante posibles problemas. | Foto: Getty Images

Dentro de la tradición católica, hay muchas oraciones orientadas al amor en pareja. Sin embargo, una de las que destaca es la Oración del Papa a San José para novios y esposos, pues sus palabras cargadas de sentido, invitan a vivir el vínculo sentimental desde la libertad y la tranquilidad.

En este caso, San José, es una figura religiosa representada como modelo de amor que enseña a las parejas a cerrar el año, enfrentar decepciones, desencuentros o heridas no resueltas. La oración propone un cambio de mirada, la cual permite dejar de defenderse del otro y acogerlo como fuente de amor y alegría.

Contexto: Oración de la Corona de Adviento 2025: guía de lecturas y cómo encender cada vela

Oración del Papa Francisco a San José para novios y esposos

San José, tú que has amado a María con libertad, y has elegido renunciar a tu imaginario para hacer espacio a la realidad, ayuda a cada uno de nosotros a dejarnos sorprender por Dios y a acoger la vida no como un imprevisto del que defendernos, sino como un misterio que esconde el secreto de la verdadera alegría.

Obtén para todos los novios cristianos la alegría y la radicalidad, pero conservando siempre la conciencia de que solo la misericordia y el perdón hacen posible el amor.

Amén.

El papa Francisco recibió las primeras solicitudes de beatificación.
El papa Francisco tiene una relación dedicada especialmente a las parejas en el mes de diciembre. | Foto: AFP

Oración para pedir fidelidad y unión en la pareja

Oh dignísimo san Valentín, que nos diste una verdadera lección de vida cristiana llevada hasta el heroísmo, hasta el martirio, hasta la más plena identificación con Cristo.

Tú, que fuiste dotado de virtud y sabiduría, y que por tu gran caridad mereciste ser llamado padre de los pobres y angustiados, y por los prodigios y milagros que obraste conseguiste la veneración de todos.

Contexto: Poderosa oración a Dios para destruir problemas, deudas y pobreza

Que siempre estemos pendientes el uno del otro y que nos tratemos con cariño y atención.

Que las grandes y pequeñas diferencias no nos lleven al desamor y a la crisis.

Que entre nosotros siempre exista un equilibrio para que no aumenten las desavenencias.

Que los disgustos y decepciones no cambien nuestras metas y aspiraciones.

Que la pasión y la convivencia estén siempre presentes en nuestra vida.

Novena de aguinaldos 2025.
Oraciones para rezar en diciembre. | Foto: Getty Images

Que nuestros pensamientos sean positivos para que la comunicación y la comprensión sean mutuas.

Que los celos, auténticos o infundados, no perturben nuestro amor y nunca pensemos ni queramos ser infieles.

Amén.

Se reza el Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

oracionesParejas Diciembre

Noticias Destacadas

