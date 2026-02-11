Cultura

La poderosa oración para pedir por la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes

La oración es, para los creyentes, la mejor forma de comunicación con un ser superior.

Redacción Cultura
11 de febrero de 2026, 9:34 a. m.
Oración por los médicos, enfermeros y demás personal de la salud
Oración por los médicos, enfermeros y demás personal de la salud

En Colombia, el catolicismo sigue siendo una de las creencias con mayor número de fieles, y eso se ve reflejado en una práctica cotidiana: la oración.

Poderosa oración para pedir por la sanación de los enfermos

Para muchos, orar es la forma más directa de comunicarse con Dios, un puente entre lo humano y lo divino al que recurren cuando se atraviesan momentos difíciles o simplemente cuando se busca una guía.

No es raro que tanto hombres como mujeres incluyan las diferentes plegarias en su rutina diaria, ya sea al comenzar el día, antes de dormir o en ambos momentos.

A través de estas oraciones, las personas piden para tener excelente salud, un mejor trabajo, una gran estabilidad, abundancia, sabiduría o sanación, convirtiendo este acto en un hábito constante dentro de su vida espiritual.

Salmos para enfermos y para orar por salud.
Salmos para enfermos y para orar por salud.

¿Qué oración hacer para pedir por los enfermos?

Muchas personas acuden a la Virgen de Lourdes para pedir por esas personas que luchan contra delicadas enfermedades y que día a día tratan de salir adelante de un padecimiento.

Esta es la oración que se debe hacer:

¡Oh amabilísima Virgen de Loures, Madre de Dios y Madre nuestra!

Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros.

Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado.

¡Madre tierna! ¡Madre bondadosa! ¡Madre dulcísima!

Oración
A San Antonio se le puede orar para obtener un milagro de amor.

Ya que dios obra por tu mano curaciones sin cuenta en la Gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo (nombre de la persona).

Alcanzadle de Vuestro Divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios.

Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén.

Virgen de Lourdes, rogad por nosotros.

Consuelo de los afligidos, rogar por nosotros.

Salud de los enfermos, rogar por nosotros.

(Rezar tres Avemarías).

Oración por los enfermos que están en casa y por los que están desahuciados

Esta plegaria se puede acompañar también de la oración a Nuestra Señora de Lourdes

Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad.

Recibid, oh reina compasiva, las alabanzas y súplicas que pueblso y naciones, unidos en la angustia y la amargura, elevan confiados en ti.

¡Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe! ¡Oh mística rosa, socorre las almas abatidas, con el celeste perfume de la esperanza! ¡Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos, con la ola de la divina caridad!

Haz que nosotros tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a ti. Amén.

