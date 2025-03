Oración por los enfermos que están en casa y por los que están desahuciados

Tener a un familiar, un amigo o a una persona cercana que afronta alguna enfermedad, no es fácil y la oración se convierte en una poderosa herramienta para fortalecerse en la fe y poner en manos de un ser supremo su recuperación.

En estos casos, como ocurre siempre, lo más importante es pedir con fe, convencido de que los ruegos ayudarán a salir victorioso de las adversidades, independiente de la condición de la enfermedad. Esta es una de las oraciones que propone el portal Biblia On para pedir por los enfermos que se encuentran en casa y también por aquellos que están desahuciados.

Oración por los enfermos en casa

Me acerco a ti hoy para pedirte que seas con aquellos que están en casa debido a alguna enfermedad. Ayúdales a saber que no están solos porque tú estás con ellos y no los abandonarás. Recuérdales que pueden acudir a ti, pues tú escuchas sus oraciones y tu amor está sobre ellos.