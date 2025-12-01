La Corona de Adviento es una tradición católica, cuyo origen se remonta a los luteranos de Alemania en el siglo XVI, aunque fue realmente popularizada en 1839 por el pastor protestante Johann Hinrich Wichern, explica el portal Vatican News.

Hinrich fue conocido por su trabajo con jóvenes de escasos recursos y por crear la primera corona como una forma sencilla de ayudarlos a esperar la Navidad. Este elemento fue creado con madera, formando una gran rueda rodeada de muchas velas, veinte para los días de la semana y cuatro más grandes para los domingos.

A partir de entonces se convirtió en parte de la tradición católica y, al principio, solo se encontraba en lugares eclesiásticos. Sin embargo, con el tiempo entró en los hogares de todo el mundo y hoy en día los detalles de su creación puede variar según las preferencias de cada persona.

Los colores tradicionales de las velas

Aunque cada familia puede elegir los colores de las velas para adornar su Corona de Adviento, estos tonos pueden variar cuando se sigue el tiempo litúrgico.

Al poner en práctica esta tradición cargada de significado y simbolismo, los colores tradicionales de estas velas deben estar distribuidos de la siguiente manera:

Las dos primeras deben ser de color violeta o morado.

La tercera de color rosa, como las vestimentas de los sacerdotes.

La cuarta blanca, para el día de Navidad.

Mujer encendiendo la cuarta vela de una corona de Adviento durante la Nochebuena. | Foto: Getty Images

Simbolismo y significado de las velas, según el color y orden para encenderlas

En el caso de las velas color violeta o morado, la fuente citada anteriormente explica que es un tono que recuerda el significado original y más profundo del Adviento, que originalmente consistía en prepararse para la Navidad mediante el ayuno y la penitencia.

Por su parte, la vela de color rosa es símbolo de la alegría que generalmente inspira esta temporada, mientras que el blanco representa la pureza absoluta de Jesús, la luz del mundo.

La primera vela de Adviento, según el blog Hallow, representa esperanza e invita a celebrar el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico. Muchos la conocen como ‘vela de la profecía’.

El segundo domingo de Advierto se enciente la luz de la paz que, al igual que la primera, es violeta o morada y recuerda el viaje de María y José de Nazaret a Belén antes de que María diera a luz a Jesús.