Suscribirse

Cómo

¿Cuáles son los 4 colores tradicionales de las velas de la Corona de Adviento? Este es su simbolismo y significado espiritual

Los colores pueden variar según el tiempo litúrgico, donde cada tonalidad representa un aspecto espiritual específico y cargado de simbolismo.

GoogleSiga guías útiles para su día a día en Discover

Redacción Cómo
1 de diciembre de 2025, 5:34 p. m.
Corona de adviento
Velas de la Corona de Adviento | Foto: Getty Images

La Corona de Adviento es una tradición católica, cuyo origen se remonta a los luteranos de Alemania en el siglo XVI, aunque fue realmente popularizada en 1839 por el pastor protestante Johann Hinrich Wichern, explica el portal Vatican News.

Hinrich fue conocido por su trabajo con jóvenes de escasos recursos y por crear la primera corona como una forma sencilla de ayudarlos a esperar la Navidad. Este elemento fue creado con madera, formando una gran rueda rodeada de muchas velas, veinte para los días de la semana y cuatro más grandes para los domingos.

Contexto: El ritual del primero de diciembre para atraer abundancia y limpiar energías negativas en el hogar

A partir de entonces se convirtió en parte de la tradición católica y, al principio, solo se encontraba en lugares eclesiásticos. Sin embargo, con el tiempo entró en los hogares de todo el mundo y hoy en día los detalles de su creación puede variar según las preferencias de cada persona.

Los colores tradicionales de las velas

Aunque cada familia puede elegir los colores de las velas para adornar su Corona de Adviento, estos tonos pueden variar cuando se sigue el tiempo litúrgico.

Al poner en práctica esta tradición cargada de significado y simbolismo, los colores tradicionales de estas velas deben estar distribuidos de la siguiente manera:

  • Las dos primeras deben ser de color violeta o morado.
  • La tercera de color rosa, como las vestimentas de los sacerdotes.
  • La cuarta blanca, para el día de Navidad.
Corona de Adviento
Mujer encendiendo la cuarta vela de una corona de Adviento durante la Nochebuena. | Foto: Getty Images

Simbolismo y significado de las velas, según el color y orden para encenderlas

En el caso de las velas color violeta o morado, la fuente citada anteriormente explica que es un tono que recuerda el significado original y más profundo del Adviento, que originalmente consistía en prepararse para la Navidad mediante el ayuno y la penitencia.

Por su parte, la vela de color rosa es símbolo de la alegría que generalmente inspira esta temporada, mientras que el blanco representa la pureza absoluta de Jesús, la luz del mundo.

La primera vela de Adviento, según el blog Hallow, representa esperanza e invita a celebrar el comienzo de un nuevo tiempo litúrgico. Muchos la conocen como ‘vela de la profecía’.

Contexto: Calendario lunar de diciembre 2025: estos serán los días más favorables para depilarse o cortarse el cabello

El segundo domingo de Advierto se enciente la luz de la paz que, al igual que la primera, es violeta o morada y recuerda el viaje de María y José de Nazaret a Belén antes de que María diera a luz a Jesús.

La tercera, símbolo de alegría, transporta a la emocionante espera de los pastores que viajaron para ver a Jesús en Belén. Por último, la cuarta vela, que es la del amor y también es conocida como la ‘vela del ángel’, invita a esperar el nuevo Reino de Dios en la tierra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

2. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

3. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

4. ¿A qué hora es Medellín vs. América por Liga BetPlay?: Partido clave dejaría encaminado al finalista del grupo A

5. Personería de Medellín lanza alerta por crisis en la atención de usuarios de la Nueva EPS

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Corona de AdvientoNavidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.